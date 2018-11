Santuarios de la Monarca abren sus puertas a turistas y paseantes

Claudia Chávez, secretaria de Turismo, asistió a la apertura de El Rosario, el santuario principal de la Reserva de la Biósfera de la mariposa Monarca

Simultáneamente, de manera oficial, también inician operaciones al público los santuarios de Senguio y Angangueo

OCAMPO, MICHOACÁN, A 17 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Con fiesta, gran colorido y pleno respeto al hábitat, se vivió la apertura del Santuario El Rosario, el hogar principal en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, en la Sierra El Campanario, a donde llega puntualmente cada año. Locales, turistas y paseantes, podrán disfrutar desde hoy este espacio elegido por la Danaus plexippus.

Al igual que el Santuario de El Rosario, en Ocampo, las instalaciones de las reservas de Senguio y Angangueo, en Sierra Chincua, en el Oriente michoacano, permanecerán abiertas desde hoy y hasta el 31 de marzo de 2019, un periodo en el que, quienes asistan, vivirán una de las experiencias más inolvidables de Michoacán, destacó la secretaria de Turismo estatal, Claudia Chávez López, tras encabezar las distintas actividades que se llevaron a cabo en el marco de dicha apertura.

Tras el corte del tradicional listón, Claudia Chávez López recordó que la migración de la mariposa Monarca tiene su fundamento biológico en su sentido de protección contra las temperaturas invernales extremas de Norteamérica.

Es aquí, a 4 mil kilómetros de distancia, en los bosques de oyameles de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en Michoacán, donde el lepidóptero encuentra las condiciones micro-climáticas necesarias para refugiarse, asegurando así su sobrevivencia en los meses de noviembre a marzo, para emprender luego su viaje de regreso allende fronteras.

La secretaria de Turismo recordó que es importante que paseantes y visitantes respeten las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través del Código del Turismo Responsable en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, entre las que destacan: seguir las indicaciones e instrucciones de las y los guías locales; durante el recorrido, caminar sólo por los senderos establecidos.

Además, no introducir alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzo cortantes, armas de fuego, ni mascotas a los santuarios; no llevarse plantas, animales, hongos, ni cualquier otro elemento que forma parte del bosque; no fumar o hacer fogatas; respetar los límites de acceso para la observación de las colonias de mariposa Monarca; permanecer en silencio durante la estancia en el Santuario; no usar flash para tomar fotografías; no molestar, sujetar o capturar mariposas Monarca y; no permanecer más de 18 minutos dentro del santuario, para dar oportunidad a otras personas a vivir esta experiencia sin alterar el estado de hibernación de las Monarca.

La responsable de la política turística del Estado, dijo que los prestadores de servicios turísticos de la región turística País de la Monarca, se encuentran preparados para recibir a paseantes y visitantes, en donde encontrarán grandes atractivos turísticos naturales, como los dos Pueblos Mágicos: Angangueo y Tlalpujahua -en este último se realiza la feria de la Esfera-, y una gran variedad de nochebuenas en el municipio de Zitácuaro, además, de establecimientos que ofertan una rica gastronomía tradicional del Oriente michoacano, apuntó.

En el evento, estuvieron presentes: el secretario de Cultura, Claudio Méndez Fernández; el director de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, en Michoacán, Felipe Martínez Meza; el Comisariado Ejidal de Sierra Chincua, J. Carmen Martínez Colín; el Comisariado Ejidal de Senguio, Luis Fernando Luna Torres; el Comisariado Ejidal de El Rosario, Miguel Ángel Cruz Domínguez; el delegado de Economía en Michoacán, Zeus Rodríguez y autoridades municipales, entre otros.