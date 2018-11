La crisis financiera de Michoacán es consecuencia sueldos fantásticos y discrecionalidad en los gastos burocráticos: Cristina Portillo

MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO, 22 DE NOVIEMBRE DE 2018, @cristinapmorena.- En Michoacán estamos en una crisis financiera muy severa y una de las razones es que el gasto corriente en la burocracia, supera al gasto de inversión, aceptó la diputada Cristina Portillo Ayala al presentar la iniciativa de Ley de Austeridad Salarial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de Ocampo, que es una respuesta de MORENA a la inequidad en la asignación presupuestaria porque “… se pagan más sueldos y prestaciones laborales que lo destinado a obras en infraestructura y acciones con sentido social”, para beneficio de los michoacanos.

Los gastos de toda la burocracia gubernamental asfixian las finanzas públicas y por eso, parece que no hay dinero que alcance, reveló. Y es que el gobierno de Michoacán envió un presupuesto de egresos por 67 mil 191 millones 516 mil 786 pesos, de los cuales, 25 mil 841 millones 647 mil 385 pesos corresponden a Servicios Personales que pagarían los siguientes conceptos: Otras prestaciones sociales y económicas, pago de estímulos a servidores públicos, previsiones, remuneraciones adicionales y especiales, remuneraciones al personal de carácter permanente, remuneraciones al personal de carácter transitorio y seguridad social.

Ante un congreso atento sentenció: Esta inequidad que vive Michoacán en donde se pagan casi 26 mil millones de pesos en burocracia y solo 731 millones 886 mil 580 pesos en inversión de obra pública de bienes de dominio público, “… es la consecuencia más evidente de tener sueldos fantásticos y discrecionalidad en los gastos burocráticos”, entre otros factores.

Argumentó que todos conocemos la situación en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que tiene adeudos a sus empleados y profesores, desde hace un mes y medio. Y el gobernador de Michoacán ya anunció que para los trabajadores del poder ejecutivo no hay ni habrá dinero ni aguinaldo en diciembre. “Esta situación actual no es ficticia. Es real y sucede en estos momentos”.

Por eso, con el paquete presupuestario ya en comisiones del congreso para ser discutido, analizado y aprobado en su caso, en las próximas semanas, “… nada más oportuno presentar hoy aquí esta iniciativa de Ley de Austeridad Salarial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de Ocampo para que se convierta en la guía técnica, cuando nos detengamos a revisar el gasto que pretende asignar el gobierno de Michoacán a los poderes ejecutivo, judicial, legislativo y a diferentes entidades de la administración pública”.

Con esta nueva norma, se podrá “… limitar el excesivo gasto destinado a cubrir los salarios de los altos mandos y redirigirlo a obras con un alto contenido social que respondan realmente a las demandas del pueblo entero”, aseguró.

Para poder aprobar esta ley, explicó que se han presentado y presentarán, iniciativas de reformas y adiciones además de la constitucional, a otras normas locales vigentes, tales como: la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y Código Penal del Estado de Michoacán.

La Ley de Austeridad Salarial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de Ocampo es una ley integral y total, sentenció.

Portillo Ayala contextualizó en tribuna: “No profundizaré aquí en estadísticas de pobreza, marginación, desempleo, violencia, inseguridad, analfabetismo ni corrupción. No argumentaré aquí que la inseguridad ha corroído las instituciones y que la corrupción es una actitud y una enfermedad que avanza y destruye todas las estructuras de gobierno… no hablaré de la terrible circunstancia actual que vivimos en Michoacán y del negro panorama que se nos presenta en los próximos tres años, si no hacemos algo internamente para contener estos fenómenos”.

“Tampoco hablaré aquí del contraste al correlacionar elevados salarios de la élite del gobierno con los limitados, por no decir exiguos resultados, del ejercicio de la tarea de gobierno”, afirmó Portillo Ayala, porque “… ya los actos y las obras las han vivido las y los michoacanos durante los últimos años, y les tocará responder en consecuencia”, aunque los ciudadanos ya lo hicimos en las recientes elecciones, “… donde quedó de manifiesto el camino y el destino que queremos en México y sobre todo en Michoacán”.

En este escenario de derrota y de conflictos, la legisladora de MORENA, habló de la esperanza que es “…un elemento de indiscutible valor para enfrentar los tiempos difíciles por venir. La esperanza, ha movido pueblos enteros a la acción, a la contención de problemas y al cambio estructural. La esperanza, es la fuerza que nos hará cambiar nuestra actitud interna, con carácter; y a modificar estos fenómenos externos que hoy lastran nuestro avance como sociedad, como gobierno y como pueblo. Justo es reconocer aquí que la esperanza nos lanzó a las calles hace unas décadas atrás. La esperanza, movió conciencias y nos llevó a votar por el cambio. La esperanza hoy se instala como eje transversal del nuevo gobierno. ¿Qué no puede la esperanza del pueblo y de nosotros como parlamentarios, dirigir en Michoacán nuestros actos para corregir lo que nos han hecho creer que es incorregible?”.

En este contexto, Cristina Portillo Ayala pidió a las diputadas y diputados de esta Septuagésima Cuarta Legislatura de Michoacán, reflexionar sobre el importante e histórico papel que tenemos, para responder a ese sentido de esperanza del pueblo michoacano, porque las y los michoacanos queremos vivir en paz, con solvencia, en armonía. “¿Será mucho pedir? ¡Claro que no! Inevitablemente tenemos que alcanzar estas condiciones”, sostuvo.

Cristina Portillo pidió a todas y todos los diputados locales leer, analizar, reflexionar y aprobar en su momento, esta iniciativa de Ley de Austeridad Salarial que no tiene más sentido que el de ajustar los salarios de la alta burocracia de Michoacán, porque ciertamente no habrá dinero que alcance para pagarlos. Y aceptó que es apenas “… el inicio de un conjunto de acciones legislativas, no mías ni de MORENA, sino de todos y todas nosotras, para escuchar esos gritos de esperanza del pueblo de Michoacán y actuar en consecuencia”.