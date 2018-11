GRINGA, GRINGA: No hay perfiles

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-14-NOV-2018/ “Corre y se va” cooon Pandilla de bomberos que ahora se apropió de la dirección de P.C. y hágame el cabrón favor, recluta a los elementos de esa corporación como si fueran tragafuegos, de ahí la importancia de ocupar lugares acordes, cuidar los perfíleles y pos tan sencillo como ¡”Zapatero a tus zapatos”



Un bombero y un paramédico no es los mesmo, aunque en Uruapan los paramédicos están como los periodistas, se ponen el chaleco y ya son, pero ponen en riesgo la vida de los accidentados, hay que revisar si todos los paramédicos traen consigo su equipo básico para atender a un lesionado…creo que no, no se vayan a confundir y carguen un extinguidor.



De lo que presumes careces, dice el dicho, porque Vicko Manrico en su campaña comprometió su palabra a contratar perfiles. Lo cual no ha sucedido y como dice la canción “si pasó no me acuerdo”.



La que parece reguetonera y repite todo, hasta la diputación repitió, Prenda Traga, “ora” hasta publica que “por segunda vez resuelto el problema de los aguacateros” ups ojalá porque no puede tener una varita mágica para evitar el libre comercio o ¿sí?



Pos bueno lo anterior lo anunció justo después del presidente Vicko Manrico, hasta video subió y anuncia un aparente solución hay que ver, como dijo el ciego “ver para creer” y nunca vió…



La que si vió el resultado y poder político que aún tiene es Marinela Peluches, ha hecho reuniones en su casa y con muy buena convocatoria, así que no la den por muerta política, sigue vigente, ya demostró que sé cumple sus caprichos, y lo que falta.



Y hablando de caprichos ay tan los regiburros, uno se da baños de pueblo pero después se cumple su capricho y primero se sube a un microbús, transporte de la prole y después viaja el helicóptero a México, no po si bien republicano el regi… bien austero-

Y otra integrante del cuerpo sin “H” del ayuntas, es la regi sexy, presume hasta sus enchiladas, en su face, no vaya a decir como algunos, es mi facebok privado, jajaj es red social y es publica les guste o no entiendan o no, privado seria que les perteneciera el título de propiedad, pero son redes sociales, ojala entiendan,



Pero hay quiénes presumen hasta cuándo van al baño, así deben presumir cuando están asesorándose para reformar reglamentos, que finalmente y según la ley orgánica municipal y el bando de gobierno de Uruapan, eso les corresponde hacer, y vigila el cumplimiento cabal de los reglamentos municipales… lo cual no han hecho… burrrooosss…



Al rato que anden como la ex directora de la mujer, la perredista Gris Alvares Tzintzun ropa, ahora las garritas que se compró durante tres años la está vendiendo en la quinta, en el mercado de todo a cinco…

Aunque Griselda presume que hace labor social, en mi pueblo, que se llama Uruapan, a eso se le llama urgencia de money, dinero, porque no es lo mismo cobrar cada quincena como directora que ser desempleada… así que moraleja, cuiden su dinero inviertan, no se lo coman todo en enchiladas, porque…la ley de la rueda de la fortuna no perdona.



Cuantos regiburros pasan y se van sin pena ni gloria, si como el llanero solititos, pero cuando son representantes populares, ay andan en helicóptero y malgastando el dinero del patrón, el pueblo, claro…



Pos así las cosas, no se porque presiento que este trienio se va ir rápido, ojalá no se vayan endeudados, porque ese es otro tema, y que tampoco los investigue la ASF porque se es otro lío y más serio, en fin… pos el que no cuida lo que hace tarde o temprano la vida y las instituciones le cobran la cuota y pos así GRINGA GRINGA…EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA-



