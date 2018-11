GRINGA, GRINGA: Les quedó grande la yegua

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-23-NOV-2018/ “Le quedó grande la yegua” y a los infiltrados ¡les faltó jinete! Le dieron al traste al desfile, grupos de borrachos, ajenos a instituciones, cerraron el desfile, ver para creer, si hasta en las yuntas le impidieron accesos los grupos de jinetes ebrios ¿por qué ahora no?



Hay muchas preguntas y nulas repuestas ¿Por qué el gobierno permitió semejante falta de respeto? El pueblo y los estudiantes participantes merecen respeto, Están como las yuntas de Juan Alvarado “tan cabrón el pinto como el colorado” y pa que amarre se le cuadran al preciso…



Pero está pior el actual del director del deporte, “le quedó grande la yegua” no pudo con el desfile, huecos de hasta 10 minutos de hasta 10 minutos, andaba pidiendo ayuda no sólo para el desfile, tampoco puede hacer el POA… así las cosas, los parches no son buenos y menos y si son mal cocidos como el director del deporte.



Pos bien, el director, patlancillo, quiere más opiniones para integrar su POA 2019, aunque Julieta ya se lo dió planchao, sin albur, no puede ni siquiera asignar presupuestos para las actividades y programas ya existente, no cabe duda “el que nace pa tamal del cielo le caen las hojas” no hay nada nuevo.



Si no pudo con el desfile, no hubo convocatoria para los deportistas especiales, ni los listados tiene, lo pior es que también, es hijo de papi Arturo Patlán, y su papi manda en su dirección, no pos así ¿cómo? Otro gallardito…



Si señor es el perfil de los directores elegidos más por compromisos políticos que por perfiles como se comprometió a palabra del actual gobierno, pero así son las cosas, y los regiburos son taaan republicanos que hasta comieron chicharrones y gatorade en el palco, perecían espectadores del cine y no de un desfile…



Lo bueno que ya acordaron desfilar para el 2019, al menos participaran haciendo pirámides y no solamente como parches mal pegados, a Ulises Valencia le tocará ir con su short en la parte superior de la pirámide…



Conste: austeros, no tracaleros, esa palabra n la conocen, pero los regiburros si sirven para levantar el dedo, sin conocer y quedó claro cuando aprobaron detener a los motociclistas que vayan dos hombres en una moto… lo bueno es que no son dos motos en un hombre. Ups.



Rebiburros protagonistas, bueno hasta toman imágenes a los óleos pero se ponen en primer plano, no pos sin nada de protagonismo, eso no es así…



Pso asi las cosas no cambian, dicen los ex funcionarios de Caldo Mehacías “aquí todo sigue igual como cuando estabas tú” y es verdad, Cassy León está por integrarse, con reuniones los transportistas están apoyando al gobierno para maquillar la situación y para que no haya reclamos al arribo del director del transporte, otro pago político, y nos chupamos el dedo ¡ey!



A tres meses del actual gobierno no hay avances significativo, a Paz Marín ya se le subió el tabique a la cabeza, a no es así, bueno se suben un escalos y ay tan, que no olvide cómo le fue fuera del burocratismo, así que más vale se porte y se comporte como Dios manda…



No le vayan hacer como cabecita de algodón, con sus funcionarios fifís, ex priistas de corazón, que ya no hayan como tapar tanto hoyo, la riega el electo y sales a defenderlo, pero pos tan cabrÓn el pinto como el colorado ¡ya no le ayuden compadres! Calladitos se ven más bonitos porque se agringan y valió… El que se ponga encaprichao, ya sabe el fin que tendrá, simplemente ¡se va! A sí que a trabajar y a dar resultados, hagan su POA disfuncionarios, porque los panes, pos, se los van a comer y GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.