GRINGA, GRINGA: A cada capillita le llega su fiestecita

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-05-NOV-2018/ “No importa lo grande que te creas, más alto es un poste y lo mean los perros” dicen que las dobles vueltas nunca son buenas, roguemos a dios porque en Uruapan no sea el caso, aunque las oficinas del despacho presidencial siguen cerradas y dicen que el preciso, no acepta visitas.



“Uruapan del regreso” en el pueblo están iniciando viejas acciones como tapar el pozo con granzón” los baches al ay se va, bien dice el dicho zapatero a tu zapato, pos a dos meses de iniciada la administración no se ha visto claro, los cien días están cerquita.



Y Uruapan se caracteriza por los baches no hay calles sin baches, y eso de rellenar hoyos con granzón estilo Aldo Macias, no pos en lugar de ser “del progreso, “semos Uruapan del regreso” las calles con basura por donde quiera, comercio informal, ya no ay ni a cuál calle irle.



Hasta el monumento a Benito Juárez está invadida hasta con lonas colgadas de los árboles y del equipamiento urbano, el reglamento lo prohíbe pero bueno estamos en Uruapan, dónde $e permite todo.



A ver hay balazos en un antro domingo en la noche ¿por qué estaba abierto el lugar? Un bar, cantína o lo que sea “Las ranas” ¿en dónde están los inspectores? Ya es hora de que se pongan a trabajar en serio, a eso se le llama prevención al delito, hacer cumplir la ley, los reglamentos que de ella emanen.



En Uruapan le apuestan a fingir trabajo, no todo son obras no moche menos, digo ni mucho menos, tallercitos de capacitación, el cumplimiento de los reglamentos y del 115 constitucional, con eso estaría Uruapan si no al 100 si al 70 por ciento, pero ups! falta mucho por hacer, ojala se pongan las pilas y si hagan el trabajo humano y con sentido común, ojala busquen el prometido bien común.



Las vialidades imposibles nomás se le ocurre a un comerciante o particular poner cajas, silla, botes y listo apartan su frente, valiéndoles mothers, ese no es trabajo eficaz en Uruapan se debe recuperar el orden, pero pos si los funcionarios se dedican a atender a sus cuates, solo eso ¿qué esperamos?



Tres años pasan rápido, aprisa, pero pos hay que planear, solo que las pasiones pierden al hombre y aunque no es el caso ¡aguuuas! ay tan algunos ex funcionarios que por apasionarse están fuera del juego.



Quienes estarán fuera del juego son 30 panistas que por los ovarios de la (el) señora (a) presidente saldrán, por desleales, pos empezando por José y terminando por María, y hasta Jesús así son los panes, siempre desleales, no es difícil saber quién actuó en lo oscurito, y quien fue honesto y abierto.



Mientras Marko Descórtes, quiere fortalecer a la panadería en Michoacán, sus protegidos insisten en debilitar al partido corriendo militantes, así saben cambiar, se quieren comer todo el pastel solititos.



Mientras los panistas, que se dicen “leales,” planea actos maquiavélicos entre ellos las expulsiones, los panes, posibles expulsados, hacen planes concretos para el 2021, los ¿cómos? ellos lo saben ¿otro partido político? Puede ser.



Pos así andan las cosas en Uruapan del retroceso, ya en las redes sociales están comparando los bailes de Caldo Mehacías con la presentación de Reik ¡ah! Perdón fue concierto, como decía Gabina Barrera el síndico aldista, “no son bailes son conciertos” no pos si.



Bueno al menos Caldo Mehacías era parejo con los uruapenses y no distinguía de primera y segunda, ver para creer para tener silla fue necesario tener pase de entrada ¿cómo chingados piden pase para entrar a una plaza pública ahora resulta que colocan sillas para sentar a los amigo y amigotes y ¿el pueblo? Que se vaya a china…



No es posible que un gobierno que presume ser republicano, austero, haga un “concierto” y le impida acceso a los uruapenses comunes, deben ser parejos sin sillas, que el público acuda de pie y sin vallas ese es el problema…



Pos ay que le sigan, el 2021 está cerquita y muchos perredistas aun que están en la administración andan bien encanijados, porque sus expectativas con Vicko Manrico eran otras…y pos ay ta que están listos pa irse a Morena en cuanto los acepten.



Pos asi las cosas, el gober precisos ya mejorando de la quien le manda estar con una deportista, que lo hace correr de más y dar patadas, pero no de ahogado, el pataleo fue por el pleitazo que trae con Vicko Manrico.



La relación Vicko & Silvano no anda bien, a Manry lo culpan de la derrota de la karateca, taekwondoina o kamasutreka pero no fue la estrategia ni la campaña fue la señora que no quiso trabajar y menos ganar, pensó que por ser la primera novia del Estado, ya tenía la diputación en sus manos, oh equivocación!.



Pos así andan las cosas en este pueblo aguacatero, que por cierto ya les anda tronando la relación empaque y productor, pero no es en las carreteras dónde habrá solución, ya deforestaron los bosques y ahora sin mercado, el karma…



Pos ay tan las calaveritas, el día de los santos y no tan santos difuntos, a festejar la noche de muertos que gracias a Tony Creams y a Chendo Maldomado es posible y ay ta cada año mejorando, y pos gringa gringa…el que se apendeja se chinga.



Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.