GRINGA, GRINGA: Hara kiri aguacatero

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SAB-10-NOV-2018/ “Toma perico una sopa de tu propio chocolate” así dice el dicho, les queda perfecto a los aguacateros que ahora patalean por la introducción de aguacate a Uruapan, grupos ¿antagónicos? ¿De aguacateros? Pos si… ahora si aguacate pirata.



La cosa es que la solución no la tiene precisamente el preciso ¿él cómo? “No hay peor ciego que el que no quiere ver” si son los productores uruapenses quienes iniciaron la plantaciones de aguacate en Jalisco, Perú y Chile, y son ellos quienes manejas los empaques y son ellos quienes venden la planta de invernadero ¿tons?



Bueno pos el paquete que tiene Vicko Manrico para resolver el tema de los aguacates, por es un reto grande ¿¿¿el que a dos amos sirve con alguno queda mal ¿será?



Pos sin darle la cara a los “productores” a la gente de los productores o solucionará nada, es cierto Juanito Manzo es un buen político pero el tema es ríspido mucho harto delicado, acaso será ¿fuego amigo?



Bueno pos será el sereno pero eso solamente es un tema, hay otros piores, como la investigación de la Auditoria de la federación, sobre un programa federal, y mejor dejo que la autoridad haga su chamba… si saben de qué hablamos ¿verdad? Pueden salir a relucir hartas cositas, hartas…



Pero bueno con el buen manejo de los programas federales, en cuestión, no hay de qué preocuparse, porque como dice la canción, “si no me acuerdo no pasó” y el encargado del supuesto programa investigao ya está en otra silla y ni se acuerda…



El que no se acuerda de darle cumplimiento cabal a la chamba es alex el encargao de la secretaría particular del preciso, como que se le hace muy tarde para actuar, mala relación con los medios, está como los avestruces, flaco favor le hace al preciso.



El super gabinetazo no as no da una, hasta hoy no se ha visto a la gente trabajar en la gestión, que finalmente les corresponde hacer para dar resultados, porque si se limitan a hacer lo que tienen calendarizado y trabajan como zombis, eso no les funcionara.



Pero hay van, trabajando en estado de confort ¡eso chingao! Y las secretarias que de la noche a la mañana se hicieron directoras pos igual, esas no dan una dan las dos, pero con todo…

“El mundo es mundo” decía mi mamá, así que el la presidencia hay de todo y los regiburros, muy acomodaditos, pa las selfis, pero qué tal para ver los malhechos foros tipo amlo, con hartos acarreados, pero les aflora…



Pos ay van levantando las manos, no es canción, es la verdad, acuden a las sesiones a decir que si, a todo dicen que si pero no les dicen cuando…si señor presidente.



Nacho Campestre ya pregonó que etiquetó 100 millones de pesos para el elefante blanco, campus Uruapan de la UMSH, pos se verían bien concluirlo, porque lo inició el ex perredista, hoy morenista Lión Godoy cuando fue tu gober, ahora que lo termine.



Por las cosas que suceden no son más que consecuencias de lo que hacen, los políticos chairos hoy critican a los partidos políticos que en su tiempo les dieron de comer, así que calladitos mejor…



El programa de seguridad de Amlo es obligar a los municipios a que se hagan responsables de la seguridad ¿qué tal? A ver si como roncan duermen.



Pos ojálá se logre ese objetivo, porque con eso de los delitos federales es fácil lavarse las manos y a todo ponerle “delincuencia organizada” hasta un asalta con navaja… evitar que suceda es prevención…



En Uruapan no hay prevención al delito, pero no se desespere dentro de 20 años darán frutos los tallercitos que se lleva a las escuelas, no pos si que pinche trabajo tan desgastante, no vaya a ser…



Por Uruapan requiere trabajo eficaz, no solamente eficiente, que ni a eso llegan, bájense del pinche tabique y pónganse a trabajar en serio.



Porque las cosas andan mal y pueden venir piores, siempre habrá cosas piores, así que mucho ojo porque pos GRINGA GRINGA EL QUE SE pendeja se chinga.



Fe de ratas.- este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.