Talento michoacano compite en la sección “Mejor corto mexicano en línea” del FICM

El cortometraje esta dirigido por Adrián González Camargo, es producido por Alberto Zúñiga y es interpretado por Leticia Sánchez Vázquez y Said Soberanes.

MORELIA, MICH./ JUE-25-OCT-2018 El duelo, la resignación y la resiliencia, son los componentes que conforman el argumento de “Donde reside la esperanza”, un cortometraje escrito y dirigido por Adrián González Camargo, producido por Alberto Zúñiga e interpretado por Leticia Sánchez Vázquez y Said Soberanes. Actualmente esta en competencia dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en las secciones michoacana y “Mejor corto mexicano en línea”.



“Es un corto que, si bien dura poco, es muy impactante ya que su tesis hace referencia al recuerdo de los niños que murieron en la guardería ABC (suceso ocurrido en Hermosillo, Sonora, en 2009), que se muestra a través del personaje central llamado Elsa, quien deja entrever el dolor de la gente que quedó en silencio” refirió al respecto la intérprete, Leticia Sánchez Vázquez.

Este es un tema pertinente y que todavía tiene vigencia por su carácter humano pues, como añadió la actriz, “aunque fue muy mediatizado en su momento, es un hecho que ahora no todos recuerdan y me gustó hacerlo visible”.

Por otra parte, Sánchez Vázquez relató que realizar el corto implicó un proceso más bien corto pero intenso e introspectivo: “Adrián González Camargo me compartió la idea en abril de este año y lo filmamos a mediados de mayo, fue una mañana de hecho; es un corto muy breve, hay muy poco diálogo porque se apuesta a la construcción del personaje desde el interior, desde la actitud y desde el dar referencias de lo que está viviendo Elsa, que es el personaje central”.

En ese sentido, añadió que en el corto se buscó “dejar al espectador con la introspección del dolor que puede sentir una madre al perder un hijo, pero que finalmente cierra y abre ciclos, un trance representado por un elemento muy icónico dentro del cortometraje, que es un zapato”.

De hecho, este cierre de ciclos da origen al nombre mismo del corto, pues como dijo la actriz “es un tema con el que me vinculé de un modo personal, pues recuerdo que regresé al teatro luego de cuatro años en que no estuve por una depresión muy fuerte que padecí, fue una etapa que se cerró y me permitió ver las cosas desde otra perspectiva, basándonos en ese tipo de experiencias es que surge el título ‘donde reside la esperanza’”.

El cortometraje ya tuvo tres proyecciones en el marco del FICM, realizadas el lunes, el martes y este jueves 25 de octubre de 2018, sin embargo, todavía resulta posible mirarlo a través de internet en el enlace www.seleccionenlineaficm.com, donde también se puede votar a su favor. El cortometraje con más votos del público recibirá el Premio de la Selección de Cortometraje Mexicano en Línea, que consiste en un diploma y $50,000 pesos en efectivo.