SSPM denuncia Fan Page falsa de la institución en Facebook

Seguridad Pública Uruapan”, es la única cuenta oficial con la que se cuenta en la citada red social

URUAPAN, MICHOACÁN; DOMINGO 21 DE OCTUBRE DEL 2018.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informa a la sociedad civil, sobre la reciente creación de una Fan Page falsa a nombre de esta institución en la conocida red social de Facebook.

Bajo el nombre de “Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Uruapan”, en la citada red social, esta página difunde actividad apócrifa de las actividades que esta dependencia realiza en la localidad.

Además de realizar comentarios inapropiados, que atentan contra la vocación de servicio de esta corporación y sus elementos tanto de seguridad así como de vialidad.

Por lo anterior, la SSPM no se hace responsable de los comentarios e información que se viertan a través de esta Fan Page y hace un llamado a la población a no brindar información personal a fin de que esta, no sea utilizada de manera inadecuada.

Asimismo, la SSPM informa a la población que el único medio oficial con el que se cuenta en la citada red social, se encuentra bajo el nombre de “Seguridad Pública Uruapan”, que Fan Page oficial a través de la que difunden las acciones, programas y actividades que se realizan en la localidad para salvaguardar la integridad de la comunidad uruapense, así como para recibir denuncia anónimas y solicitudes de apoyo de la población.