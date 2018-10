Profesores de la UMSNH piden salida de aviadores de la Facultad de Derecho

MORELIA, MICH./ MIE-17-OCT-2018/ Esta mañana se hizo del conocimiento que a partir de las 7 am amanecieron tomadas la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo así como las instalaciones de la Coordinación de Educación a Distancia en Ciudad Universitaria.



Los profesores que han decidido recurrir a esta medida se encuentran denunciando una serie de irregularidades en la Facultad de Derecho, por lo que han hecho circular un documento donde solicitan que se regularice la situación que prevalece en su facultad ya que los docentes plantean que no existe el equipo de cómputo adecuado para impartir las cátedras a distancia, así mismo denuncian que existen materias que se han concursado por 17 años y siempre “ganan los mismos”.



Dentro del mismo pliego petitorio, los profesores de la facultad de Derecho denuncian la existencia de aviadores en la nómina de la facultad que dirige Héctor Chávez Gutiérrez, por lo que solicitan una auditoría administrativa profunda y autónomo que no esté vinculada con las Autoridades Universitarias, ya que “quincena a quincena se presentan a cobrar muchos personajes que no son maestros”.



Debido a que no existen las condiciones para impartir sus clases a distancia, los profesores también tomaron la determinación de bloquear las instalaciones de la Coordinación de Educación a Distancia y piden la salida del Coordinador Luis Darío Magaña Arceo quien se encuentra bajo las órdenes del Secretario General de la UMSNH y está acusado de estar agregando más y más nodos como compromisos que realizan con los municipios del Estado de Michoacán, lo anterior sin contar con un presupuesto económico ni las condiciones mínimas necesarias tanto en los nodos como en la Universidad, para dar clases a los nodos aperturados.