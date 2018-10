Lázaro Cárdenas, el gran realizador de los preceptos de la Revolución Mexicana

Se recordó en Uruapan el 48 aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río

URUAPAN, MICH./ VIE-19-OCT-2018/ “Lázaro Cárdenas fue un gobernante que se caracterizó por ser más de hechos, que de palabras y fue el gran realizador de los preceptos de la Revolución Mexicana”.



Fue el mensaje que destacó la profesora Lidia Román Martínez, oradora oficial del 48 aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, quien falleció el 19 de Octubre de 1970.



Ante el H. Ayuntamiento de Uruapan presidido por Víctor Manuel Manríquez González, alumnos y profesores de la Escuela Secundaria Federal No. 2 (ESFU 2), de grupos liberales y sociedad en general, el orador enfatizó que hablar del General Lázaro Cárdenas no es solo referirse a un personaje más de la vida pública de nuestro país, sino es hablar del constructor del México que surgió de la revolución de 1910.



Subrayó que “Cárdenas del Río fue un líder y no un caudillo”, al que los mexicanos tenemos mucho que aprender, en especial quienes son gobernantes, ya que el originario de Jiquilpan “fue ejemplo de congruencia, integridad y patriotismo”.



Señaló que Cárdenas del Río gobernó bajo los principios de solidaridad y humanismo, tenía como pilar a la educación de los pueblos como principal herramienta para el progreso del país. De tal manera que acercó la educación a campesinos e indígenas, facilitó a trabajadores para que se prepararan a través de escuelas nocturnas. Además buscó la tecnificación y capacitación de la juventud mexicana, con la creación del Instituto Politécnico Nacional, que es otra de sus grandes obras.



Recalcó que Cárdenas del Río cuando fue presidente de México dio a su gobierno una visión de justicia social, que fue uno de los eje rectores de las decisiones que hicieron posible construir instituciones sólidas que dejó a los mexicanos.

Manifestó que el General Lázaro Cárdenas supo dejar huella, ya que transformó a nuestro país sumido en el rezago social, en una nación de oportunidades. Refirió que gobernó junto a los trabajadores, los organizó y acompañó sus causas en demanda de mejores condiciones laborales, muchas veces en contra de los intereses extranjeros.



Tras el discurso, la alumna del tercer grado “C” de la ESFU 2 Yadira Herrera Díaz declamó la poesía “Tata Lázaro”. Al final, autoridades municipales, logias masónicas y otros sectores depositaron una ofrenda floral, montaron guardia de honor y se guardó un minuto de silencio en memoria de ilustre michoacano.