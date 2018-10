Hallan cuerpo sin vida en caja de camioneta

URUAPAN, MICH./ SÁB-20-OCT-2018/ El cuerpo sin vida de una persona hasta el momento no identificada, fue localizado esta mañana en la caja de una camioneta abandonada en la colonia La Estrella, al oriente de esta ciudad.



Algunos vecinos que pasaban por la calle Marte y Saturno, se percataron de que en la caja de una camioneta Nissan, pick up, color azul, que estaba estacionada, se hallaba el cuerpo inerte de una persona y una bicicleta.

Ante esto, dieron parte al número de emergencias y al poco rato llegaron elementos de la Policía Michoacán, quienes constataron que la persona, de unos 35 años de edad, no tenía signos vitales, por lo que acordonaron prácticamente toda la calle, en espera de la llegada del personal de la Fiscalía Regional de la PGJE.

Hasta el momento dicha persona permanecía en calidad de desconocida, en el anfiteatro de dicha dependencia.