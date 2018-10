GRINGA, GRINGA: #YoSoy129

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-24-OCT-2018/ ¡García Conejo no va! ¡No quiere ser gober! Y Sin que nadie preguntara su suplente explicó que no hay condiciones para que busque la gubernatura de Michoacán en el 2021, y aunque es muuuy pronto pa hablar del tema, pero güeno el 129 ya lo dio por morido en la comida de fermento industrial.

i

“El senador 129 fue invitado de honor” a la comida de empresarios, en dónde explicó que como ya “no va a ser senador” por “Toño” le está buscando un espacio, sería en cultura, pero un día antes de su dicho ya habían nombrado a Claudio Méndez como titular de cultura, va…

Y pos bueno así los nuevos representantes populachos, Mayela Salas bien republicana, ya compró ropa, ya me imagino a los asesores de imagen del congreso y las encargadas de la venta de ropa, pero a la fecha a Maye no la hayan el estilo, porque “aunque la mona se vista de seda mona se queda” parece que el muerto era más grande.

Pos será acaso que le pasó lo mismo que a Prenda Braga, se vistió de rojo para un acto luctuoso, o para que le digan ¡esa de rojo… la visto de negro y me la llevo al acto…!

Y hablando de mona, a Mona Sánchez, directora de la instancia de la mujer, ahora hay menos, muchas menos, manos amigas, se ve cuando sale saludando, como en el acto republicano, que ha venido a menos.

Ahora sin la asistencia del gober, al acto republicano, por ya se devaluó, tiempos aquello cuándo buscaban un orador de altura política no de estatura física como SanBernardo, bueno así las cosas después a la comida, de un diario local.



Porciento quien abandonó una comida, no sabemos cuál, fue la perredista, morena morenaza y ella lo dijoooo¡ aaasssiii…”Me salí a la chingada porque iban a salir con sus putas carnitas ¡váyanse a la verga”… el asunto es que lo dijo a través de su celular, a grito pelado, cuando transitaba por Farmacia Guadalajara, en el centro de la ciudad, pero atrás de ella iban varios políticos escuchando.

Lo que son las indiscreciones y pos así se hacen los chismes, ya parecen la Barreta, de des comunicación social, se llevó a sus cuates a México a una rueda de prensa ¡eso es todo! Llevaron acarreados, pero como ya empezó a discriminar medios hay quienes andan sulfuraos…¡ójala no cobren factura!

No le vaya a pasar como algunos que anduvieron de lengua larga, pero no tienen cola corta, y pos así simplemente no se puede, ya lo dice el dicho pa tener lengua larga hay que tener cola corta.

El que parece que tuviera cola larga es el encargado de la prevención al delito, que ha tenido varias quejas por presunto acoso sexual, la última queja refiere a una subalterna de Scoby Doo quién presume la acoso en el baño de mujeres, como dice la canción “salió del baño de mujeres y su reputación cambió…

Al que le ha cambiado la reputación es a Marianito, desde que dejó la secretaria de obras Miguelito, las calles de la ciudad están llenos de baches, en Uruapan del regreso, ah pero en plena lluvia del martes, una flotilla de bacheo haciéndole al vivo en la Calzada, tirando emulsión asfáltica en caliente, pero sin preparar el terreno ¡hágame el favor! Veían un bache aventaban emulsión con palas y la aplanaban ¡no saben aplicarla?

En plena hora pico y bajo la lluvia balizando calles céntricas, pero que no tienen al menos un pensador un ideólogo, que les diga cómo tratar la vialidad en caso de balizamiento, pero prefieren tomar mamá prestada…

Pos a dos meses de la nueva administración nomás no se ven resultados favorables, pro eso si viajando por medio mundo, bien harto austeros, bien mucho republicanos ¿y los servicios? Al menos los básicos.

Por ay tan los resultados de nombramiento al vapor, la Coquina nomás no le haya, ella no es estadista, y su responsabilidad es hacer estadísticas, ups…. Ya están como otros nombramientos carentes de perfil…así nomás no funcionara no pa cumplir con el 115 constitucional,,, y pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE PENDEJA SE CHINGA.

Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.