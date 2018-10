GRINGA, GRINGA: Divorcios a la carta



LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SAB-13-OCT-2018/ “Para tener la lengua larga, hay que tener cola corta” no se les vaya a aparezca el diablo a quienes critican sin ton ni son, porque ahora el periodismo no es el mismo que hace una década, ahora la ley ampara a los políticos, funcionarios, hasta a los rateros y delincuentes, así nos tocó vivir, dicen las señoras, no las luchadoras, no, las amas de casa de verdad.



Cada día crece el número de “empresarios del periodismo” que se autodenominan periodistas, la falta de capacitación los lleva a cometer errores graves, en todos los sentidos, pero pos mientras haya políticos que les compran la conciencia y les ponen un cierre de la boca, así continuarán las cosas, utilizando credenciales para extorsionar, el famoso “si no me das ¡te madreo!” pero no tienen la culpa el indio, sino el que los hace compadre.



Bueno, cada quién, los, de oficio, “periodista” aquellos que se colocaron una cámara y se pusieron un chaleco, rotularon un vehículo ¡eso es todo! Pos güeno, así mero son las cosas, cada día en el periodismo auto hay más auto censura… más reporteros fifís… conste eso lo dijo el cabecita de algodón… el mismo que dijo que habrá una manera diferente de informar, aguuuaaas…



Pero weno ahora los fifís s creen más inteligentes que cualquier funcionario y se burlan abiertamente, tanto que los empleados de comunicación social hacen convenios con los uncionarios para “promocionar su imagen” les valió mother la indicación del preciso.



Cero protagonismos, pos ay ta Barreto pa que revise perfiles de sus achichincles y por si fuera poco, haga cambios, porque no se puede ser juez y parte, no es correcto, entendiste Tony Chuela, nada de fotos en periódicos ni chayotes…



Pos será el sereno pero ahora las parejas por conveniencia, los contratos matrimoniales y los noviazgos de funcionarios, están de moda, ay ta la Gaviota con Peña, mega contrato matrimonial, como diría un amigo, que en su gloria este su alma, “ tenes trabajo tenes marido (a) no tenes trabajo no tenes marido (a) ¡te mandan al carajo! Dicho de otra manera a china…



Vaya vaya, pos asi las cosas, a Celso Mendoza le está quedando un mucho grande la yegua, basura porque, basura por allá, basura por arriba y basura por abajo, hasta abajo tiene basura ¿qué le pasa? Al menos que le diga a Rafa cómo le hacía, o acaso ¿un cuatro para hacerlo caer? ¡¡¡Cuídao Celso!!! No vaya a ser un tremendo cuatro.



Pos el movimiento de las piezas del ajedrez, dígase, directores no fue un éxito, hasta ahora no se nota, pero si se notan el incremento de puestos informales en el monumento a Benito Juárez, afuera del templo de cristo Rey (av. Fco Sarabia) en los camellones ya hasta estructuras de fierro tienen los informales, frente a la clínica 08, en la Calzada, bueno. Tanto pinche gasto paranada, se hacen occisos…



El trabajo de Gallardito ya se ve, porque los aguacateros le prestaran el cañón “espanta granizo” para que espante a las brujas, no las del ayuntamiento, no a las que salgan el 30 y 31 de octubre a esas, así que si se disfrazan, tome sus precauciones.



Dicen que hasta Ricardo Luna, pidió que las ollas de agua, las presten como albercas a los vecinos del cerro de la charanda y la cruz, de esa manera previene posibles deslaves. En esos cerros, bueno los dueños son buenas personas.



Así trabaja el gobierno, ya lo dijo amlo, que los presidentes deben ser republicanos, en Uruapan no se ve, pero así será, pero los diputados locales aun no lo entienden, ay ta la diputada Brenda Fraga su cuarto año como diputado y quedó en la comisión de bibliotecas pero sigue “defendiendo a la mujeres” solamente que hay algunas de los Cendis que dicen todo lo contrario, han sido víctimas de la señora diputada ¿será?



Pos será el sereno, pero en el Uruapan, seguimos avanzando, hay más colonias con basura en las esquinas, l inseguridad, es materia preocupante y no es momento de lavarse las manos, la prevención es asunto del municipio, así lo dijo Silvano, el comercio informal avanza, ¡siii! Es cierto seguimos avanzando, NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER, y pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA

Fe de ratas.- Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.