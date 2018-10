GRINGA, GRINGA: ¡Están grandes los elotes!

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-18-OCT-2018/ ¡los eLotes! ¡Páseele a los eLotes¡ estamos en el encino… que va de candidata a vendedora, Marínela Peluches ya cambió de giro, ante la derrota de la pasada contienda pos no le queda más, bueno es comercianta…

Y Gelatina Moraila, la chaira, ex perredista ex moronista y luego simpatizante doddolista ahora interlocutora, presta nombres y hasta vendedora, no pos si ver para creer, pero aguas con lo que se hace porque no todo lo que brilla es oro.



Bueno pos asi son las cosas, doña peluches sigue siendo taquilla para muchos, a la hermana de toña la negra le consiguió trabajo, en la casota de a locura, pos más claro ni el agua ¿ y los perfiles apa?



Pos nada de perfiles, siguen los nombramientos de pagos políticos, ahora el perredismo local, esta enfadado cn el preciso, pero no harán nada, quien tiene la chequera tiene el poder, así de sencillo, se van a cuadrar…



Pos será el sereno pero anda de moda, ahora en este periodo de gobierno 2018-2021, los noviazgos secretarias jefe, no pos no, en la pasada administración varias parejitas dieron de que hablar y no parejas de trabajo, no…



Pero gueno pos ay tan, unos dicen que son bien democráticos y que trabajan por el bien común, pero pos otros tienen que ir a capacitarse porque no tienen e perfil, como Gemita, ay ta en capacitación en Morelia, recién llegada a la oficina y ya dejó encargada de despacho, André Patiño se sento en la de Gema ¡eso es todo!



Otra vez caemos a lo mismo de lo que se presume se carece, en un mes de trabajo ya van dos renuncias, Many del Río y Guty Aguilar, tons las cosas no están como se presumen, y de la vida privada no se habla…



Pos así las cosas, una raya más al tigre no pasa nada, en Uruapan del regreso todo está bien, las casas pintaditas del colores del nuevo partido político, aunque se comienza a ver que cada quién va a jalar pa onde convenga, sobre todo ahora que hay dolor.



Pos a Felipe flores le dieron su premio de consolador, ah no de conciliador, ya no sé es comisario en Capasu, hubo varios bajones y por ende enojones, parece que los directores fueron nombrados al vapor, como dice Pancho Barraza “el amor nos vuelve mensos”



Bueno hablando de temas de dolor y amor hay hartooos rumores de que la primera suegra del Estado, vecina del barrio de la Magdalena anda caminando en nuve y los vecinos están sufriendo las consecuencias del poder ¡será?



Bueno pos en Uruapan iniciaron los foros ciudadanos para integrar el Plan de Desarroll Municipal, se antoja difícil que acudan por voluntad propia los ciudadanos, pero si vemos por ay cerquita algunos señores de los que acarrean gentecita, entonces ya sabremos por onde va el tema.



La pregunta ¿los ciudadanos tienen idea de lo que es planeación? Alguno claro que sí, pero se trata de la ciudadanía, no solo los cuates, así que no es que veamos a los de siempre que integran, Coplademun, consejo de desarrollo municipal o empleados municipales, eso no sería serio.



Las consultas so buenas siempre y cuando sean muy bien planeadas, que no se ve, pero hay que darle al gobierno el beneficio de la duda, si los foros son desairados, denotara la crisis en que está el gobierno y lo enojado de los perredista, porque pos GRINGA GRINGA…EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.