El futuro del PRD lo decidirá la militancia: Torres Piña

CIUDAD DE MÉXICO, MARTES 16 DE OCTUBRE.- “Desaparecer el Partido de la Revolución Democrática (PRD), sería erradicar de tajo un testimonio de lucha por la democratización del país, de organización y de digna militancia”, aseveró Carlos Torres Piña, diputado federal del Sol Azteca.

El ex dirigente del PRD en Michoacán, advirtió la inconformidad de la militancia perredista sobre las declaraciones que han trascendido en torno a la entrega del registro del Sol Azteca para comenzar la creación de una nueva agrupación partidista.

Este hecho, anotó, no solo es una falta de respeto a los miles de militantes del PRD, si no una muestra explícita del nivel de cinismo de algunos dirigentes que han exprimido hasta el cansancio al partido y que hoy, por no servir más a sus intereses, quieren eliminar.

Porque, “la extinción del PRD no la decidirán los dirigentes que firmaron el Pacto Por México, hoy repudiado por la mayoría, los que se aliaron con el PAN y traicionaron la voluntad de miles que han dado su vida a este proyecto. El futuro del PRD lo decidirá la militancia en el próximo Congreso Nacional y no quienes solo nos han traído vergüenza”, dijo.

“Miles de militantes vamos a levantar la voz, para que no se olviden las banderas que le dieron nacimiento en aquel México que luchaba por resistir el autoritarismo, el fraude y las medidas impopulares de las que hoy somos testigos”.

Así que para Torres Piña, el PRD, debe sacudirse de aquellos que deshonraron su ideario y mancharon su historia y reunir a las y los militantes libres de izquierda para comenzar a reconstruir de nuevo este proyecto.

Un proyecto que contribuya a la transformación que México está viviendo y que no sea opositor del proyecto de nación que una vez promovió.

Finalmente, el diputado federal confió en que las bases rescatarán al PRD de las garras de un grupo faccioso cómplice del desastre en el que vive el país, porque la historia de un partido que contribuyó siempre a la transformación del país no debería estar en sus manos.