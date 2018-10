Declaración Ante la Represión del FNLS

Declaración Ante la Represión del FNLS Comunidades P´urhépecha a 10 de octubre del 2018

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MICHOACÁN

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

Ante la represión y criminalización que sufrieron el día de hoy los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), ante la detención de comuneros y comuneras de Santa Fe de la Laguna y de diversas comunidades del Lago de Pátzcuaro, que suman más de 60 aprehendidos arbitrariamente, a petición de Autoridades Civiles y Comunales de Santa Fe de la Laguna y del FNLS, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de más de 50 comunidades, manifestamos lo siguiente:

1. Condenamos totalmente el uso de la fuerza pública para reprimir los movimientos sociales y a las comunidades originarias. Exigimos la inmediata liberación de todos los comuneros y compañeros del FNLS detenidos el día de hoy en la ciudad de Morelia. ¡Nunca más permitiremos la represión y criminalización de las comunidades originarias!.

2. En el marco del Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Originarios, por la liberación de los presos políticos de las comunidades indígenas, y ante el incumplimiento del Gobierno del Estado con los compromisos minutados los pueblos originarios, convocamos a la toma organizada y pacífica de carreteras en nuestros territorios ancestrales el día 12 de octubre.

3. Al pueblo de Michoacán, les pedimos que tomen precauciones y previsiones porque el 12 de octubre estarán bloqueadas diversas carreteras de la entidad, les pedimos disculpas, pero ante la represión y criminalización de nuestros hermanos, no nos dejan otro camino, además de que el Gobierno de Michoacán y el Gobierno de la República, no han garantizado de ninguna manera los derechos de los pueblos originarios, ni mucho menos ha disminuido los índices de pobreza que existen en nuestras comunidades y no conforme con ello, nos reprime y criminaliza.

¡Libertad a los Presos Políticos de los Pueblos Originarios de Michoacán!

CSIM