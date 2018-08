GRINGA, GRINGA: Dos quincenas y se van algunos

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-01-AGO-2018/ “Chingue su madre el que no le aumente!“ No rebuznan porque intentan hablar” los regiburros no entendieron ni siquiera que es una respuesta, en el tercer y último informe que entregaron, gracias al señor, no perdieron oportunidad de dejar ver la ignorancia, no todos, pero la mayoría…



En general los regidores, Lalo Lalona, Luisito Gallardín, Leche Lala, y Memito el karateka, no contestaron el informe del preciso Vicko Manrico, pero si utilizaron los 5 minutos y les afloró, desde la vanidad hasta lo tarugo.



Primero no contestaron el Informe, que a detalle les citaba cifras, obras y acciones realizadas de agosto del 2017 de agosto del 2018, pero bueno si se tomaron su tiempo para decir lo que en tres años “hicieron como regiburros” aunque ellos no metieron ni un dedo en algunos temas, lo presumieron, qué más da… finalmente llegó la hora del adiós ¡burrrooosss!



Bueno, en respuesta al informe de Vicko Manrico Lala habló del respeto dijo que “la violencia es el último refugio de los incompetentes” y alabó el trabajo de Vicko Manrico, exhortó a respetar el resultado de la elección… esa fue la “contestación” al informe del presidente burricipal ¿ontá la respuesta?



Pos todos hicieron lo mismo cinco minutos para pregonar lo que hizo el presidente y lo que gestionó en materia de proyectos y programas, nos tienen vergüenza presumir lo ajeno, en lo que no participaron, vaquetones… lo bueno es que se van, aunque se quedan algunos que negociaron y siguen como regiburros, mamando de la ubre, chingao.



“La salud no tiene precio y el que la arriesga es un necio” asi reza el dicho, pero no lo entienden los líderes que insisten en manifestarse y cerrar el hospital regional, a ver el líder Genaro Cabrona, obedece órdenes del suplente de García Conejo, bueno quieren acaso colocar en ese lugar al médico Quiros Tajimaroa, algo así debe ser, al menos parece, es obvio y las personas que no son atendidas planean en ellas? Pos no, son llevados.



Ya están como el delegado del IMSS, viene a Uruapan, lo anuncian y a la hora de la entrada simplemente a los cuates dejan pasar y el resto pos no, a carajos, así debe ser cuándo de difusión gratuita se trata, bien por Fabio que regresó a des comunicación social del IMSS.



A Lalo Lalona Urtiz le tiembla la mano para criticar a Vicko Manrico, pero insiste en el protagonismo estéril, así las cosas, se puso a criticar la cuenta pública pero al agarrar la cuartilla ni leer poder de tanto que le tiembla la mano y las voz, de ese tamaño son los compromisos con Vicko…



Y si de compromisos hablamos ¿qué le dieron a Choncho Amarres? Después de presentada la impugnación al proceso electoral, pos algo si, al menos lugares en la administración para quienes ayudaron en la campaña, así es el tema de las enchiladas…



A la que no la van a dar nada es a doña Marínela Peluches será por eso que anda haciendo plantones, y cuartillas diciendo que no dejará que Manri se siente en la silla 2018-2021, repartiendo cuartillas con mensajes de impugnación, aun cuando saben que es improcedente.



Hasta para negociar hay que tener intelecto, al menos el señor presidente de la casa azul, ya negoció con Manry, así que a Marínela la dejan en segundo lugar para negociar…



Los partidos políticos deben replantearse su situación, porque de los arrepentidos se sirve Dios, y pos participan pero, cuando ven la realidad, e arrepienten y se van con el enemigo, caso PRD PAN, en Uruapan tantiaron mal y pos ay ta el resultado y pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA..



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.

