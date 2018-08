Con el gobernador de Michoacán “no queremos ni vamos a enfrentarnos”: Diputada Cristina Portillo Ayala

COMUNICADO No. 29/MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO, 2 DE AGOSTO DE 2018, @CRISTINAPMOREna.- Con el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, los diputados de Morena de la nueva legislatura no solo no estamos peleados sino que lo podemos ayudar a tener una mejor relación con el nuevo gobierno de la república y así lograr lo mejor para Michoacán. “No queremos ni vamos a enfrentarnos, pero sí consideramos necesario crear las condiciones adecuadas para que juntos, ejecutivo y legislativo, trabajemos armónicamente en la reconstrucción de Michoacán y de México”, sostuvo la diputada electa Cristina Portillo Ayala.

“Confiamos en los buenos oficios de negociador del gobernador Silvano Aureoles para que tenga la mejor relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y contribuir así a lograr lo mejor para Michoacán y los michoacanos”, aceptó la legisladora de origen nicolaita, ante periodistas michoacanos al término del Segundo Encuentro de Investigación y Acción en Temas Migratorios: Hacia la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, organizado por el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el Centro de Información, Arte y Cultura (CIAC).

Cristina Portillo aceptó que la nueva legislatura de Michoacán hará un análisis muy completo de la situación financiera y operativa del Congreso de Michoacán para reducir 40 por ciento el sueldo de los diputados y los altos mandos y así hacer economías que van a permitir disponer de al menos, 400 millones de pesos anuales, que se destinarán íntegramente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Pero no solo los gastos del poder legislativo se tienen que reducir. Por eso “… fraternal y respetuosamente le pedimos al gobernador” que en su momento, se haga una revisión conjunta entre las dependencias del ejecutivo y la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la entrante Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Michoacán, para hacer un recorte presupuestal a la estructura del gobierno estatal.

De cualquier forma, los diputados de la nueva legislatura analizarán detalladamente la propuesta de presupuesto de egresos para el siguiente año y así hacer los ajustes necesarios “… porque se van a acabar los gastos suntuosos y se logrará una condición de cero corrupciones y plena austeridad”.

La legisladora michoacana hizo un llamado institucional al gobernador Silvano Aureoles Conejo para que en ámbito de las competencias de cada poder, sea respetuoso de esta reasignación de los recursos que será efectiva para el ejercicio fiscal 2019.

En este marco, Portillo Ayala aclaró que por ningún motivo se van a afectar los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, de base y por contrato del poder legislativo estatal ni del ejecutivo, pero sí se revisará todo para ver qué es lo más conviene.

Para ello, reconoció que si bien los 14 diputados de MORENA y cinco del PT constituyen la primera y más importante mayoría en la nueva legislatura, se trabajará con las demás fracciones para tener los consensos que permitan abrir esta nueva era donde la austeridad y la transparencia en el uso de los recursos públicos, se la regla y no la excepción.

Finamente exhortó a los ocho diputados de PAN, la segunda fuerza en la nueva legislatura, para que “… abracen esta propuesta de austeridad y transparencia”. Consideró que tampoco habrá resistencia de los seis diputados del PRD porque de lo que se trata es de sanear las finanzas del congreso y del ejecutivo y en eso hay coincidencias.