Con la educación se construye ciudadanía: Blanca Piña

Michoacán, única estado que no realiza investigación en educación básica: Chagolla Gaona

Inauguran senadora y diputadas de Morena taller “CIUDADANA CREATIVA: ¡CREAR UN JARDÍN ES CREAR VIDA!”

MORELIA, MICH./ MIE-01-AGO-2018/ Trabajaremos por crear una nueva ciudadanía desde las escuelas y, si queremos derogar la Reforma Educativa, es importante que los investigadores y especialistas en distintas ramas pedagógicas participen en la creación de un nuevo modelo nacional innovador, que vaya de la mano con la actual realidad de México y el mundo, sostuvo Blanca Piña Gudiño, virtual Senadora electa por Michoacán.

Durante el encuentro del Curso Taller “El Jardín de Juanita” que busca establecer nuevos esquemas desde La Ciudadanía Creativa en el sistema de educación básico en Michoacán y el cual permitirá reeducar a los niños desde las escuelas y formar ciudadanos, que dialoguen con respeto y se asuman sus derechos. La maestra Blanca Piña estuvo acompañada de las virtuales diputadas electas Mary Chávez, Wilma Zavala y Anita Sánchez Castro, junto con Juan Hurtado Chagolla, Coordinador de Red para la Transformación Educativa en Comunalidad, e impulsor de las redes a nivel nacional.

Juan José Chagolla Gaona, director de la “Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal, Profr. J. Jesús Romero Flores” informó que esta iniciativa en Michoacán permitirá iniciar el proceso de investigación en el sector educativo, ya que Michoacán es la única entidad en la República que no lleva a cabo esta disciplina. “Hemos mal interpretado el concepto de ciudadano, los niños son ciudadanos y debemos educarlos con los tres conceptos básicos de su pensamiento y esta propuesta se llevará a cabo con redes en 5 países. El jardín de Juanita es un ecosistema que genera un producto con la base en el diálogo”, subrayó

El taller que también fomentará en las escuelas y espacios sociales el desarrollo del entorno ecológico, el respeto y el re-descubrimiento de los valores en el actuar de los infantes, es un producto del ejercicio de la ciudadanía creativa, que implica la formación de la persona en un ámbito tridimensional del pensamiento y que le apuesta al proceso de transformación del entorno inmediato de todos los participantes en una colectividad. “Es una metáfora para cultivar el pensamiento, creativo crítico y ético; la base es el diálogo”.

Blanca Piña Gudiño destacó que “para quienes dedicamos una vida en la enseñanza, queremos conocer en un ámbito político estos temas, asistimos no solo a dar discursos, sino para trabajar, ya que nuestra responsabilidad es hoy de gran importancia histórica y debemos darle a la sociedad respuestas y propuestas a sus demandas”

Agregó que “el tema educativo es primordial y solamente desde la educación en la infancia transforma sociedades… solamente un pueblo educado puede hacer la investigación e innovación para mejorar los sistemas de convivencia sociales desde la escuela.”

“En cinco años de educar adecuadamente a un niño genera ciudadanos responsables y esa es nuestra meta”, puntualizó. “Trabajaremos por abrogar la reforma educativa, pero eso no basta, tienen que entrar los especialistas para cambiar los planes y programas de educación de nuestro país. En ustedes nos vamos a apoyar para hacer una nueva Reforma enriquecedora, con valores, con respeto y diálogo a los derechos de todos los maestros y sobre todo los niños”.

Por su parte, la diputada federal electa Mary Chávez coincidió con la maestra Blanca Piña sobre el apoyo que tendrán los investigadores y especialistas para crear nuevas generaciones de niños y niñas preparados, que puedan innovar la educación. Wilma pluri mich y anita Sánchez pluri 06

La innovación, reiteró Blanca Piña “es estar en un cambio constante de acuerdo a nuestras circunstancias, no podemos estar con los viejos esquemas y planes de trabajo, porque las sociedades y el mundo van evolucionando y se tiene que encontrar e investigar las mejores formas para combatir los males que nos aquejan. Estamos viviendo una época desastrosa, por el capitalismo y proyectos como el Jardín de Juanita, que surge de investigadores y profesionales que se preocupan por darle el cambio a la educación, son una gran alternativa para nuestro sistema educativo”

Datos sobre el Taller

Durante el inicio del taller-seminario que realizaron especialistas en materia académica para aterrizar en Michoacán un proyecto internacional que permitirá a los infantes ser ciudadanos y transformar su sistema de convivencia social, durante el mismo se explicó claramente en qué consiste el proyecto a aplicarse y que se centra en la “INVITACIÓN A JUGAR A PENSAR”.

El jardín de juanita es un cuento de la serie Juanita y sus amigos del Proyecto Noria Infantil (www.octaedro.com/noria), que forma parte de la línea educativa Filosofía para Niños. Este proyecto une la literatura infantil a la finalidad de desarrollar la capacidad de pensar de los niños y las niñas. Asimismo, el cuento forma parte del Movimiento Filosofía Lúdica, que propone jugar a pensar y pensar jugando. En este apartado se proponen algunos temas y actividades para jugar a pensar con los niños y las niñas. Se trata de realizar las tareas filosóficas que estimulan la capacidad de pensar mejor: problematizar, conceptualizar, argumentar, etc., de forma lúdica y amena. Con las preguntas y la tipología de actividades no se pretende llegar a una respuesta común, sino más bien abrir el abanico de posibilidades reflexivas que ellas sugieren. Se trata de explorar posibles respuestas y plantearse nuevas preguntas a partir de ellas. A eso llamamos jugar a pensar creativamente.

CIUDADANA CREATIVA: ¡CREAR UN JARDÍN ES CREAR VIDA! Este cuento nace de una acción ciudadana creativa que ya está en marcha desde 2016. Los personajes del cuento convocan a los niños y las niñas de todo el mundo a que se sumen a la tarea ética y estética de ajardinar el planeta. Como apoyo para las personas interesadas, compartimos la metodología que están llevando a cabo los participantes. Hasta ahora han colaborado escuelas (públicas, privadas, concertadas), escuelas de arte, talleres de artista, universidades, familias, asociaciones, escuelas libres y ayuntamientos. Esperamos que se sumen también bibliotecas, museos y cualquier entidad interesada.