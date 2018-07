Volveré a Michoacán como su senador y servidor: Toño García

El senador electo visitó los municipios de Tuzantla, Jungapeo, Ciudad Hidalgo y Maravatio, donde refirió en su mensaje que tras las elecciones del 1 de julio, él cumplirá su compromiso de ser próximo a la ciudadanía.

MORELIA, MICHOACÁN, A 11 DE JULIO DE 2018.- Tras recibir su constancia de mayoría como senador electo el pasado fin de semana, Antonio García Conejo inició un nuevo recorrido por el estado para agradecer a las y los michoacanos la confianza depositada y reafirmar el compromiso para ser su voz en la Cámara Alta.

“Vamos a recorrer el estado de nueva cuenta para agradecer y escuchar a la ciudadanía. Después de las elecciones, muchos candidatos electos no los visitarán, pero yo estaré con ustedes, para llevar su voz al Congreso de la Unión las veces que sean necesarias”, expresó Toño García, senador electo de la coalición Por México al Frente.

En los municipios de Tuzantla, Jungapeo, Ciudad Hidalgo y Maravatio, el senador electo por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) señaló que él como representante de los michoacanos estará con ellos para definir las acciones, al contrario de otros candidatos electos.

“Tras recibir la constancia como senador electo, inmediatamente tomé la decisión de recorrer los municipios emblemáticos del estado, porqué la gente dice que cuando pedimos el voto nos ven mucho pero ya después no nos ven; con Toño García no podrán decir eso por que me verán muchas veces en sus comunidades”, reiteró el político perredista.

En ese sentido, Toño García agradeció la confianza entregada en su persona y proyecto legislativo, pues subrayó que en esta gira reforzará sus propuestas con la voz de todas las michoacanas y michoacanos, para que se reflejen en la máxima tribuna de la nación.

“Vengo a agradecerles porque cuando hay ganas todo se puede, la mejor forma de agradecerles es no dejarlos solos para que sus votos valgan la pena y llevarme su fuerza, su voluntad e intereses para defenderlos en el debate nacional en la Cámara Alta”, complementó el ex alcalde y ex diputado.

De igual forma, Toño García agregó que será el representante de los michoacanos en la Federación, pero también será su servidor, que de frente y de cara a cara atienda sus necesidades por medio de la legislación y gestión de recursos.