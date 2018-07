Vigilancia extrema a los gastos del gobierno de Michoacán, para generar buenas cuentas a los michoacanos: Cristina Portillo

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-16-JUL-2018/ @cristinapmorena.- Bajo principios de equidad y transparencia, el presidente electo Andrés Manuel López Orador ha anunciado que en su gobierno “… nadie robará, mentirá ni traicionará a los mexicanos” y por eso el Congreso de Michoacán vigilará el correcto ejercicio del presupuesto estatal para rendir buenas cuentas a los michoacanos, afirmó Cristina Portillo Ayala, diputada electa al Congreso de Michoacán al referir que este órgano colegiado pedirá al ejecutivo estatal que se cumpla en tiempo y forma con el presupuesto aprobado. No puede ser de otra manera “… y es lo menos que merecemos los michoacanos”, sostuvo.

Agregó que para evitar dispendios y un mal ejercicio de los recursos del presupuesto de Michoacán, “… vamos a vigilar todas las acciones del gobierno” se realicen bajo los principios éticos y morales anunciados por el nuevo gobierno de la república.

En este contexto, se va a garantizar el cumplimiento del esquema de trabajo y las premisas que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador con lo cual ningún funcionario público (incluidos legisladores y gobernadores) podrán ganar más que el presidente de la república. En el presupuesto y en la ejecución del gasto se revisará todo aquello que es ostentoso y que resulta una afrenta para los michoacanos.

“No puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre en México”, comentó la legisladora michoacana al parafrasear al nuevo presidente de México durante una reunión de trabajo ayer para agradecer a las estructuras sociales, representantes generales y de casillas, militantes de Morena y del PT, brigadistas y colaboradores de esta campaña que le permitió el triunfo total a Morena en el distrito once local de Morelia.

Por otro lado, aseguró que una de las primeras tareas de la nueva legislatura del Congreso de Michoacán -que entrará en funciones el 15 de septiembre próximo-, será pedirle al gobernador de Michoacán que gire instrucciones precisas “… para pagarle a toda la gente que se le debe desde hace meses”, como a trabajadores eventuales y empresarios.

El gobierno de Michoacán será exhortado además a suministrar medicinas a los hospitales -sin dilación ni excusas- porque así lo marca la ley, dijo la abogada nicolaita ante entusiastas seguidores y representantes sociales del distrito que ya representa.

Por otro lado, Portillo Ayala ratificó que sin ninguna duda, todos los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena y PT habrán de conducirse sobre valores éticos y morales perfectamente claros. La honestidad, la responsabilidad y el trabajo son divisas que van a caracterizar las funciones de esta nueva generación de diputados y senadores mexicanos, a la que ahora pertenezco, subrayó.

Habló a los concurrentes sobre el necesario plan de austeridad republicano que sellará las formas del nuevo gobierno para lo cual ya se trabaja desde ahora en 12 reformas estructurales de inmediata aplicación. Éstas, son: La ley reglamentaria de salarios mínimos; la reforma legal para la Secretaría de Seguridad Pública; la incorporación del Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa; el proyecto 108 de la constitución para que el presidente de México pueda ser juzgado; la ley para considerar delitos graves la corrupción en todas sus modalidades, robo de combustibles y fraude electoral; la ley de ingresos y de presupuesto 2019.

Otros aspectos fundamentales son revertir el decreto de privatización del agua, firmado por el presidente Enrique Peña Nieto que pone en riesgo la disponibilidad y uso del recurso hídrico; revocar las leyes de la reforma educativa; establecer en el artículo tercero constitucional el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles, incluyendo la educación superior; y establecer en la ley, el mecanismo de consulta para revocación del mandato.

También, sí es necesario, se trabajará en una eventual modificación legal para aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país; así como en los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos que sean necesarios para ajustar la estructura administrativa de gobierno al plan de austeridad republicano, que ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La diputada electa Cristina Portillo Ayala también adelantó que en el plano partidista, va a encabezar un gran movimiento de registro de militantes en Morena, una acción que ha sido bien recibida por los representantes del partido en Michoacán, pues ahora la tarea es doble porque también se requerirá fortalecer las estructuras sociales.

A ese nivel, adelantó que las personas que se involucraron en la gran tarea de la trasformación de México a partir del trabajo electoral para lograr el triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador, ahora se van a tener que trabajar como parte activa de estos cambios. “La transformación de México desde el nuevo gobierno, será una responsabilidad compartida con todos ustedes, con todos nosotros”, reafirmó.

Finalmente agradeció a todas las personas que de diferentes formas se involucraron en este gran viaje y en la construcción de esta nueva historia de México, desde la promoción del voto hacia Andrés Manuel López Obrador y sobre todo en la defensa del mismo como representantes generales y de casilla, representantes ante órganos electorales, en la promoción del voto y en un sinfín de tareas más. Y sentenció: “Gracias a todos ustedes… no les voy a fallar; no les vamos a fallar”.

En su oportunidad, Sergio Pimentel, enlace nacional de Morena de Morena, aseguró que la transformación de México no tiene que ver con el posicionamiento y liderazgo de Morena sino con la construcción de una nación distinta. Y esto no puede hacerse sin la voluntad y participación de toda la sociedad mexicana.

A esta reunión de agradecimiento asistieron entre otras personalidades: Julio Peguero, enlace nacional de Morena; José Luis Solórzano, Lilí Servín, Columba Arias, Susana Esquivel, Rosa Elia Portillo, Graciela Sansón, María Chávez, diputada federal de representación por Morena; Epifanio Garibay, Gabriela Terrazas, Víctor Arafi Arroniz, responsable de estructura electoral de Morena en el distrito once; y el diputado federal electo Iván Pereznegrón.

