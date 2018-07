Toño García será el senador de los michoacanos en el Congreso de la Unión

Ante las autoridades electorales del Instituto Electoral Nacional (INE) recibió su constancia que lo acredita como senador, tras los comicios electorales del 1 de julio.

MORELIA, MICHOACÁN A 8 DE JULIO DE 2018.- Michoacán tendrá un senador para todas y todos, porque legislaré para llevar el progreso desde la gestión en la máxima tribuna del estado, indicó Toño García durante la entrega de su constancia como senador ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

El ahora senador por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) firmó ante el vocal ejecutivo del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo el documento que avala su representación en el Congreso de la Unión, junto a su suplente de fórmula, Marco Trejo Púreco.

Toño García, tras recibir su constancia en el órgano electoral, agradeció y reconoció a la ciudadanía, militantes y simpatizantes que esperaban afuera del inmueble electoral, donde dirigió unas palabras por su entrega y confianza en su proyecto, que ahora se verá reflejado desde la Federación.

“Mi agradecimiento y reconocimiento es a ustedes los ciudadanos michoacanos, que desde hace tres meses dieron su confianza en nuestro proyecto; ahora seremos con ustedes senadores en el Congreso de la Unión, porqué trabajaremos de la mano por un mejor Michoacán”, aseveró el político perredista.

El ahora senador electo por Michoacán aprovechó también para reconocer el apoyo a los partidos que conformaron la coalición Por México al Frente que creyeron en su perfil para responder a la responsabilidad legislativa.

“Este proyecto no sería realidad sin el apoyo del PAN y MC, que con su gente se sumó un frente incluyente e integral, que hoy será la fuerza de oposición que dé balance en el Congreso de la Unión, a ellos y a mi partido, el PRD, seremos la fuerza que considere a los ciudadanos para conseguir el futuro que deseamos”, complementó el ex alcalde y ex diputado federal.