Revista científica del IMSS se ubica como la más importante de México y la segunda en América Latina

Archives of Medical Research es reconocida por la difusión de sus artículos de investigación en Estados Unidos, China y Reino Unido.

Scopus, la fuente de información más grande de revistas en el mundo, catalogó este año a la publicación en el lugar 46 de 841.

Cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares e infecciosas, entre los principales temas que difunde y que son de alto impacto en la salud de los mexicanos.

COMUNICADO No. 173/CIUDAD DE MÉXICO A 8 DE JULIO DE 2018.- La revista científica Archives of Medical Research, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es reconocida como la más importante en México y la segunda de América Latina por la calidad de sus publicaciones, realizadas por destacados investigadores nacionales y de otros 54 países, así como por la difusión de sus artículos de investigación en Estados Unidos, China, Reino Unido, Australia, Brasil y en nuestro país.

Scopus, la fuente de información más grande de revistas en el mundo, clasificó en este año aArchives of Medical Research en el lugar 46 de 841 de todas las revistas de Medicina General.

La titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas en Salud del IMSS, Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, editora en jefe de la revista, destacó que entre los principales temas que se difunden están investigaciones en cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares e infecciosas, que son de alto impacto en la salud de los mexicanos y de la población mundial por su alta prevalencia.

Creada en 1970, durante los últimos 20 años esta revista del Seguro Social ha mantenido un incremento constante en su factor de impacto, índice con el cual se mide el número de veces en que sus artículos han sido citados por otras publicaciones de prestigio en un periodo de dos años.

Para los autores, dijo, nuestra revista es muy atractiva, ya que 64 por ciento de los artículos son citados por otras publicaciones científicas, en tanto que revistas de prestigio como New England of Journal of Medicine y Lancet, tienen 55 y 46 por ciento de citas, respectivamente.

Indicó que en la actual administración, el Director General del Instituto, Tuffic Miguel, y el titular de Prestaciones Médicas, José de Jesús Arriaga, brindan apoyo a las actividades requeridas para la edición de la revista y participan en las reuniones del comité editorial.

Señaló que cada año, investigadores nacionales y extranjeros envían en promedio 750 manuscritos para ser publicados, los cuales son sometidos a un proceso de revisión muy estricto. En la primera revisión del comité editorial, 70 por ciento de los textos son rechazados y 30 por ciento se envía al menos a dos revisores expertos internacionales en el tema, quienes determinan la originalidad y calidad metodológica del manuscrito. Finalmente, solo 20 por ciento de todo el material recibido es aceptado para su publicación.

La revista, que puede consultarse en línea en la página www.arcmedres.com o en su edición impresa, tiene una producción anual de siete números ordinarios, en los que se exponen diversos temas de revisión, de investigación biomédica, de tipo clínico y epidemiológico, además de un número especial anual que aborda de manera amplia un tema de interés internacional y en el que participan investigadores especialistas de todo el mundo.