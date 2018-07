Lamentable, posible nombramiento de Manuel Bartlett a CE: García Avilés

Al PRD no se le olvida su participación en el fraude de 1988

MORELIA, MICH./ LUN-30-JUL-2018/ El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Martín García Avilés, dijo que es lamentable la propuesta de Manuel Bartlett como posible titular de la Comisión Federal de Electricidad.

“Al PRD, académicos, intelectuales, críticos y a ciudadanos con memoria no se nos olvida que en 1988 él fue el comunicador de la caída de sistema que llevó al fraude electoral. Por ello quiero sumarme a las voces nacionales que han criticado dicha postura”, señaló García Avilés.

En otro sentido, dio a conocer que como parte de la ruta de análisis dentro de nuestro partido y del diagnóstico electoral se tuvo una reunión con la dirigencia nacional para realizar una evaluación del proceso electoral.

“A mí en lo particular me tocó el pasado viernes, me fue muy bien, el día de hoy viene una segunda etapa. Hoy se va a reunir el Comité Ejecutivo Nacional con el Consejo Consultivo, es decir los Gobernadores emanados de nuestro partido y los dirigentes de las diferentes corrientes al interior de nuestro instituto”, indicó Martín García.

Asimismo, en la tradicional rueda de prensa de los lunes, reiteró el llamado a los integrantes de Morena a dejar de politizar el tema de seguridad.

“Pido a los dirigentes de Morena que esta acción de seguridad que se está llevando en la zona de Tierra Caliente no se politice y por lo contrario encuentre apoyo y respaldo de todos los entes, dígase partidos políticos y de aquellos que tienen una propuesta diferente para ayudar y esta estrategia tenga los resultados que hasta ahora está teniendo”, abundó el dirigente estatal.

FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedIn