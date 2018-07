GRINGA, GRINGA: Ven la tempestad y no se hincan

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SAB-21-JUL-2018/ Mientras AMLO habla de austeridad, el futuro diputado panista David Cortés anda negociando moches, no cabe duda “cuando la burra es mañosa aunque la carguen de santos” por los Whatsapp de los panistas circula la conversación del diputado electo hermanito de MarKo Descortés…



Está viendo la tempestad y no se hinca; Marko se quedó con un proyecto debilitado tras la derrota panista en Michoacán, luego de los caprichitos der sus allegados como Toño y sus chicos, que por cierto ya acudió a la sede de la panadería azul para solicitar la destitución de media militancia que apoyo el proyecto marquista, ¡tan wey…!

Toño anda buscando la destitución de varios militantes panistas, pero no ha logrado quórum para hacer sesión del comité que encabeza, ya lleva tres intentos, tres fracasos aunada la derrota del PAN en Uruapan, a tercer lugar con la tercera parte de votos del candidato que obtuvo el primer lugar.



Pero en el comité estatal le pidieron, que no solo presente nombres, nooo, la tenebra no funciona, debe entregar expedientes completos de cada militante que desea destituir, con pruebas, y a la pruebas me remito, ay que se entretenga unos meses, a ver si puede… se antoja difícil.,

Pos mientras Marko Cortés planea fortalecer la panadería, y su estrategia para ser candidato a la gubernatura por Michoacán en el 2021, Tony le quiere correr a las personas afiliadas ¡qué tal?



Por lo pronto como presidente panista Toño dejó mucho al deseo, perdió y mandó al PAN a tercer lugar, no logró integrarse al frente, aunque la militancia sí, él fue contra corriente y obligó a su candidata a ir sola, ya sentía que se comía todo el pastelote, pero se indigesto antes de tiempo.

“Más vale lobo aullando que perro ladrando” Marínela peluches habría hecho mejor trabajo sola, pero ante tanta soberbia finalmente se fueron con muy poco amigos, a la contienda la pena es párate, la vergüenza quizá junta, pero llegar a la locura, no tiene precio.



Pos las cosas están que arden, en la presidencia también hay de todo inconformes y nervios, pero otros bien contentos, aso las cosas, lo malo es que Vicko Manrico debe continuar la gestión, de lo contrario ¡ cómo le responde al pueblo las expectativas generadas?

¡Menos días perruchos! Ya viene el informe de Vicko y en seguida la reestructuración, el compromiso 2015-2017 terminó, ahora siguen los buenos, claro que habrá cambios en el gabinete, se desea que alumbrado público, recolección, otros áreas que tienen que ver con el crecimiento de comercio informal, se restructuren o se pongan las cartas sobre la mesa.



Si bien es cierto el pueblo le dio un voto de confianza al preciso pero también durante los recorridos de campaña le hicieron manifiestas varias quejas y problemas existentes, y pos “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Los priistas que le dieron el voto a Manri se lo Han a cobrar también así que la administración, 2018-2021 será el mole de todos los chiles, buen experimento, pero eso solamente habla de la capacidad del preciso y su equipo, para hacer polaca, acuerdos necesarios para triunfar ¡cuidado con ese cuarteto!



Peter PAN Cartel ahí está, listo para hacer su estructura otros tres años, ya la hizo durante tres años, pero le alCanzo Para 9 mil votos, Carlitos Manzo no trabajo tantos años y ahí con empresarios, y logró más votos 10 mil, que claro es cuando trabaja un político…

“Más vale un lobo aullando que un perro ladrando” calladito Carlitos, lo malo de su campaña es que le hizo más fama al delegado del IMSS que a su propia imagen, debió liberarse y soltar ese tema, pero no le dio para más, sin embargo ay tan los resultados aprieta un poco pa la otra y gana…



Los de Morena ¡ni que decir! tan entre contentos y asustados, pero los cambios deben ser buenos, a trabajar, marcaron historia, aiga sido como aiga sido…

Y po los perdedores que se siente en su casa a rascarse lo que quieran, finalmente las mismas caras ya no son producto e llamativo para el electorado, tampoco la belleza, ni las novias por más que quieran levantar la cara y presumir, el electorado ha despertado les guste o no… ay tienen a Mayela no la conocen y es diputada… pero ganó por elección ay ta.



Y pos así las cosas, si pidieron que no participen para la otra, ya que salgan otras caras a participar, pero no se apendeje si voto por el peje, solicite su pensión y los respetivos descuentos, porque si no pos gringa gringa, el que se apendeja se chinga…

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES MERA FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES COINCIDENCIA.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0