GRINGA, GRINGA: Poncho Mares quiere una secretaria o una secretaría

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-11-JUL-20187 Llegó la hora del pataleo: vergüenza deben tener pos hacer que hicieron, mejor que comprueben gastos y demuestren que si gastaron el dinero que recibieron para tal fin.



Dicen las malas lenguas que Pedrín Ivanin Canallín ha pedido a los representantes generales que le regresen los 500 pesos que les dio, porque perdió.



Hay quienes dicen que lo cáido cáido, y pos no le van a regresar nada, asi las cosas con don Codo, hay algunos reporteros que aseguran no les ha pagado las inserciones en sus medios, ups ¡así pues ¿cómo?!



Bueno en lo que tiene razón Peter, es que va a ir a Profeco para que le regresen el dinero que gastó, porque no le salieron los votos que compró, le dieron menos ¿pos cómo? si el nopal sólo se le arrima cuando tiene tunas y con tan poco dinero…



¡Hay ta! Selenota, la experta en redes sociales, primero calificó a los medios para ver cuál tenía penetración, sin albur, después, de calificar concluyó que no necesitaba medios de comunicación para ganar, sí, pero carrera para su casa…



No pos no así las cosas que aprendan a Mayela, es diputada, sin hacer nada, bueno pero al menos durmió a gusto, sin sueño recibió la noticia, dicen que estaba dormida y ni enterada estaba de su triunfo sorpresa.



Pos no todo es oscuro, de la jornada electoral algo bueno salió, si, se registró mayor participación ciudadana, lo malo es que los morenistas creen que si perdieron fue por robo de votos, acarreo, mapachería, carrusel, etc.etc.etc.



¡No se hagan! Tan enlodado uno como otro, a ver, por parte, Marinela Peluches ¿por qué perdió? Pos cómo quería ganar, en lugar de impugnar el procedimiento debe revisar su conducta en campaña, si fue ecuánime y la mejor.



La arqui de Nueva Tranza, ni su familia votó por ella, obtuvo menos votos que el independiente, así considera que tiene derecho a impugnar, solamente hizo campaña dominical en el mejor de los casos, ¿será?



Pedrín Canallín, se encerró y se aferró en la “súper estructura” que armó desde hace tres años, con sus amigos, de esa manera pretendió el triunfo, ya le pasó como a su papá, perdió y no precisamente porque le invierte a la campaña, finalmente, el no iba a gastar su dinero, pos ay tan los resultados.



Los triunfadores están obligados a trabajar bien en beneficio del pueblo, ¡ya basta! De chingaderas, el gobierno manriquista, está con un reto enorme, primero de cogobernar con panes de ideología diferente, segundo la administración toca mitad tú azul, mitad yo amarillo.



Lo pior es la serie de compromisos con que llega en esta segunda encomienda, ya se dio cuenta que el encargado de la basura, de la luz, de la vialidad y del comercio ambulante han fracasado.



Hay puestos ambulantes en dónde nadie lo imaginaba, calzada Benito Juárez esquina Aquiles Serdán, frente a Bancomer centro, cupatitzio afuera y frente a Banamex…¡qué pasaa? Pos a ponerse las pilas…



La inseguridad es tema amplio, pero la prevención le corresponde a la autoridad municipal así lo determina el 115 constitucional, así que ya la canción “nos heredaron una administración sin poles y quebrada”! ya no servirá.



El flojo y el mezquino recorren dos veces el mismo camino, asi mero, como reza el dicho, andan los flojos de la administración, en campaña hasta la cola y llegando tarde, ah pero ahora son bien cuates de Manry.



La líder municipal de Movimiento Ciudadaño asi como la regidora naranja en la planilla azul echando porras a Mary y simulando acarreo para Manríquez, ¡que poca! pero el que nace pa tamal del cielo le caén las hojas, se van a quedar como el chinito… nomás milando.



Así de clarito está todito vamos a ver de cual cuero salen más correas y veremos si la impugnación procede, será interesante, pero si se agringan solamente quedan más charruscados, porque pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0