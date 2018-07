GRINGA, GRINGA: Manricambios

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-25-JUL-2018/ Arrancan los primeros cambios en el gabinetazo manriquista, están lamiéndose los bigotes los futuros funcionarios burricipales, los Raules, listos para llevar las riendas de la dirección del transporte, no existe pero pos hay que hacer el espacio, pa cumplir compromisos con priyistas y panistas.

Raúl Casi León se integra a la dirección de transporte como administrativo y Raúl Ibáñez será el operador, muy bien el segundo pertenece al gremio el transporte, le va ir bien y todos ganan.



El ex diputado panista Librado Martínez Carranza, se integra como asesor para integración de proyectos estratégicos; Agustín Aguilar, panista pensionado por el municipio, con 25 mil pesos mensuales, también se integra, lo de su pensión es el comentario de los pasillos de la presidencia.



También hay otros comentarios, como el caso de Nacho Campestre que según la hoy sindico, llegó Nachito a ocupar su lugar, que legalmente le corresponde, si lo decide, pero pos no le dieron “permiso de sentare en la de Ale” porque no notificó al H… ayuntamiento.



Pos así las cosas Nachito no logró imponer su autoridad y regresar ¿por qué? Solamente él sabe, se quedó quieto, está pa en su derecho legal e regresar hasta el último minuto del 30 de agosto el 2018, porque hasta e ese día deja de ser síndico electo y punto.



El saludo para muchos es “ ¡Menos días!” porque saben que dentro de un mes se van a su casa a continuar su historia fuera de la administración, hay alguno “líderes” que están igualito, porque se les acaba la comida con manteca, por eso andan como desesperados.



La desesperación llevo a que se colgaran de la marcha “por la paz” finalmente fue una marcha convocada para todos, pero que nadie se pretenda colgar un movimiento ciudadano y organizado por una familia, aunque fue evidente la falta de participación ciudadana, es cierto que por algo se empieza y que nada tenían que hacer ahí los ramones y el ex candidato panista a la regiduría Raúl Pachueco.

Si Choncho amarres quiere una secretaría con sus direcciones para su gente, que querrá Pacheco, Vilchis, Calzada, y sus seguidores, para no hacer marchas, y desorden social, bueno siempre será acertado que haya manifestantes, siempre y cuando sean marchas pacíficas, sin afectar a terceros.



Bueno el ex candidato independiente, se sumó a la marcha con ese grupo de “lideres” todos el parte de lo mismo, y como dice Marínela Peluches “tonto de ti se te lo crees” que frase tan sabía, aplica perfecto a quienes piensan que serán tratados con la misma vara una vez que esté fuera del gobierno municipal.

Las hermanas de Toño Berber serán ¿asesoras de Manríquez nuevamente? Lo que se traduce en aviadoras, porque una ama de casa que asesoría le puede dar a un político de la altura de Vicko Manrico… de risa. Como de risa fue su participación en la campaña de doña Peluches…



Dicen los ex cercanos de Marínela Peluches, que le advirtieron cienos de ocasiones a la doña que iba a ser traicionada por enésima vez, pero como siempre, cerró los ojos y oídos a la realidad y permitió ser utilizada, ahora en sepulcro político cavado en la campaña fracasada que realizó, donde perdió la presidencia pero más allá perdió credibilidad política.

Bien por Selenota, que tras su derrota, se retiró loa brackets, y salió en su Facebook, para saludar quienes creyeron en su proyecto, parece que fueron muy pocos, pero en fin, ay ta Maribel Cortés, se quedó calladita y a lo suyo, lamentable que salgan se exhiban y ¿fraca$en?, pero en fín las cosas son así son luchas del poder por el poder y hay quienes triunfan, pierden con dignidad como Jesús Flores y otros que fracasan, no es la misma gata pero revolcada…



Porque no lo mismo bacín que jarro, hay que ver de que están hechos lo políticos, Marínela Peluches es una mujer con carácter, fue excelente presidenta en su primera administración, muy mal orientada en la segunda, dejó deuda en el municipio que aún está vigente, y ahora ¿cómo critica? Incoherente!

Caldo Mehacias, pensó que por haber logrado la alcaldía iba a ganar la diputación federal, pero ignoró, que su equipo, el que lo llevó a ganar la presidencia, ya no existe, se desquebrajo gracias a las mujeres, no pos no, onde hay mujeres inexpertas y metichitas mal negociadoras… quizá eso sucedió, porque si alguien le platica a la hoy regidora, responde el ratón, perdón la asesora… ¡asi no es!



Pos a todo esto es complicado que Marinela Peluches logre meter a su “gentecita” a la administración, con eso que la doña ya vende votos Y MOVILIZA PERSONAS, se convirtió en una gestora cualquiera, como la Wereber, que mis respetos, la señora Wereber, no mueve uno ni mueve diez… calladita su movilización… pero hay hartas que presumen y no traen naditita, asi las cosas y pos GRINGA GRINGA… EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN, CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.

