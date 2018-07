GRINGA, GRINGA: La derrota es huérfana pero el triunfo de Morena no tuvo madre

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-04-JUL-2018/ ¡Animo vuélvalo a intentar para el 2021! Los perdedores que sentían que ya la tenían alucinaron, se les advirtió y no quisieron ver más allá de la nariz, pero los errores en la polaca cuestan caros, y las pendejadas no se aceptan… un PRI sin campaña verdadera, un PAN desquebrajado, un PRD molesto por el suplente de Toño García, al final no es electo porque ni en las actas apareció, será por imposición.



Marcosss Junior no apareció en las boletas como suplente de García Conejo, por lo tanto no fue electo, sin embargo los acuerdos cupulares lo pueden hacer suplente del senador, aunque cuando le preguntaron por las lonas, en la Magdalena, de García Conejo respondió “no soy gato de nadie” ande pues, así lo ha manifestado siempre,¿tiene trauma?



Ah pero tenían una súper estructura empresarial para ganar con todo y los programas sociales, la voluntad ciudadana aún se compra y cara, cada día el voto cuesta más y pos al que le apueste a su buen rostro como el caso del amigo íntimo de Junior, el priista Pedro Pan Cartel pos simplemente se va a cuarto lugar y gran problema, hasta la vaquita, digo el torito le dio pelea… Ups.



Ni a la novia de Canaco le alcanzó, lastima de bubis mal colocadas, pero bueno el tema es que no funciona andar con los amigos de puerta en puerta, chingao, tendrían que recorrer 300 mil viviendas al menos, no crean que porque el uruapense es amable las da a la primera.

Ay ta doña Peluches conservó 16 mil 815 el voto duro del PAN, pero los 20 mil que andaba ofreciendo a 150 pesos ¿ontan? no le alcanzó ni para auto comprarlos, porqué ni para veinte le alcanzó, bueno pos queda demostrado que aquellos que presumen tener 20 mil votos no tienen nada…



En la contienda anterior hace tres años amago con que había aportado 18 mil votos para Vicko Manrico, queda demostrado que su versión es falsa, o sea la doña ¿miente? Será el sereno pero se fue a tercer lugar, así lo pronosticó esta traviesa y se enojó doña peluches y reclamó ¡ ay tan los resultados!



Maribel descortés le apostó a colgarse de actividades de Doña Marínela Peluches, al cabo los “amigos de los medios son mediocres y buenos para o pedir” ah y la locutora ex candidata los conocía muy bien y sabía de qué pie cojean, ay tan los resultados de tanta altanería y soberbia.



Pos Rafa Ortiz en su muro feisbuquero, siempre dijo que era el único que podía ganarle a Poncho Amarres y a Vicko Manrico, sin embargo 2 mil 130 votos fueron insuficientes para superar 42 mil 6884 de Vicko Manrico.



El que dio pena ajena es Peter Pan Cartel, con sus 9 mil 353 votos, ah pero le pesó invertirle a la campaña un político codo es igual que un político pobre, que piden carritos prestados como Selenota, ay tan los resultados… ¡Pobres!



Así les pasará a los funcionarios alzados, son amarillos pero no son el equipo, porque aunque sean del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro, así de sencillo, así que vayan preparando sus maletas porque quienes le apostaron a Morena pos se van, y quienes hicieron que trabajan se van, hay compromisos con los azulejos y se tienen que cumplir.



¡No basta! Como dice la canción, una campaña debe ser de propuestas no de ataque, para hacer amigos, no de confrontación, ay tan varios casos, en la casa azul fueron ataques criticando al de enfrente cuando su casa estaba cochina, empezando por chucha y terminando por toña…



¿Qué cuentas entrega Toñito Verver? A ver con sus niños paseando por el centro creyendo que tienen el mundo a sus pies, ay tan los resultados de haber segregado al equipo panista a quienes siempre aportan conocimiento y experiencia, su propio trabajo y esfuerzo, del equipo de los pepes y de los doddolistas, los cortaron…



Y Marko Cortés lo sabe, lo sabe, pos si sancionan a quienes fueron hacer campaña para el PRD se queda Toñito y sus nenas, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, así trabaja ese equipo de la comunidad, solitos se dan. Digo solitos se quedan si no es que quien sale es el grupo que llevó a la derrota a Marínela Peluches, la señora política venida a menos.



Morena dio sorpresa con el Mayelazo, es la Rigel de hace 7 años, sin hacer campaña simplemente ganó, igual que Brenda Traja, pero pos suerte les de dios, así las cosas y la cargada de AMLO, Nacho Campestre se la llevó como se venía venir ah y ¡ya paguen las apuestas señores!



Pos las campañas no fueron sorpresa y quienes insistían que la moneda estaba en el aire, ay ta no era así se veían venir la sorpresa fue que el pueblo le entregó el país a Morena, ¡bien por ellos! Ahora a cumplir y que no salgan con el famoso “es culpa de gobierno anteriores “ni con “había rezago e 25 años” ya no… no se va a tolerar que den excusas mediocres, torpes, estúpidas y menos para lavarse las manos de lo que no hicieron.

El Uruapan, Vicko Manrico visitó colonias y se dio cuenta de los funcionarios que simplemente no trabajan y solamente van hacen presencia para salir en la foto, cuando de trabajo se trata, andan de mano sudada…ups…



Pos a los huevones les darán las gracias bien por ello, urge la reestructuración en la administración, los nuevos nombramientos es interesante ver izquierda con derecha en el gobierno, se van a equilibrar en algunos temas, así parece. Mitad azul mitad amarillo…



Y pos quién no trabajo, no logró acuerdos y quienes perdieron hay que darle la vuelta a la hoja, malo para quienes viven de la chamba en la administración y echaron la hueva, porque entonces simplemente se van y pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS.- este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.

