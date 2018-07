El trabajo ya empezó: Blanca Piña

La fiesta del triunfo sigue, pero con un alto compromiso por México

Más de 80 municipios presentes para sumarse al próximo proyecto legislativo

Líderes de Morena y organizaciones civiles sin partido trabajarán por la Cuarta Transformación Nacional

Se preparan morenistas para la próxima renovación del Comité Estatal en noviembre



MORELIA, MICH./ LUN-16-JUL-2018/ El trabajo para darle impulso al Proyecto Alternativo de Nación inició con un total apoyo a la senadora electa Blanca Piña Gudiño. Testificado con la presencia de líderes políticos, de la sociedad civil y agrupaciones, así como de migrantes en Estados Unidos, que representan a más de 200 clubes en Estados Unidos.

Durante la Primera de Reunión de Trabajo por la Cuarta Transformación Nacional, la Mtra. Piña Gudiño sostuvo que “el trabajo, ya empezó y con él, los festejos del triunfo electoral, ahora son de participación ciudadana, para contribuir en la Propuesta Alternativa de Nación que encabeza el presidente electo Lic. Andrés Manuel López Obrador”.



En esta primera reunión de trabajo en Michoacán, y la cual acompañará a otras más en todo el país, se concentró solo una parte de la estructura política, civil, empresarial y migrante que apoya el movimiento del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y de la senadora electa Blanca Piña Gudiño. Ahí señaló que si bien las elecciones ya concluyeron, no se pueden sentar a descansar, hay que pasar de las propuestas a los hechos, como ya lo está haciendo su líder nacional, aún sin haber tomado el cargo de titular del Ejecutiva Federal.

Los presentes coincidieron con la senadora electa y expresaron su total apoyo por impulsar el Proyecto Alternativo de Nación, además de contribuir a las propuestas legislativas que ya prepara la Mtra. Blanca Piña, gracias a la colaboración y las voces de todos los sectores sociales en la entidad.

Con alegría y gozo, muchos de los presentes consideraron que la fiesta nacional apenas inicia, ya que trabajar y aportar para hacer realidad un cambio histórico es un honor para todos los presentes. Por su parte, la maestra Blanca Piña Gudiño, les recordó y agradeció a todos el esfuerzo que realizaron para conseguir la confianza ciudadana y que como lo dice el Lic. Andrés Manuel López Obrador no hay que fallarle al pueblo, porque el triunfo es de todos los mexicanos, aun de quienes no votaron en su favor, serán beneficiados de este gran movimiento nacional.

“Pocos, realmente creen en la participación de la sociedad, pero quienes sí lo hacen nos conceden la confianza que nos fortalece; aquellos quienes no creen en el cambio real y que creen que vamos a caer en los vicios de otros partidos, les habremos de demostrar con trabajo y resultados que hacer política no es sinónimo de gente deshonesta, o sinvergüenza y que, Michoacán y México, pueden cambiar su rumbo”, subrayó la senadora electa.

Luego de escuchar las voces de los líderes sociales, políticos, empresariales y ciudadanos, la senadora electa Blanca Piña hizo un llamado a la estructura política y a simpatizantes a reforzar el trabajo de representación en todo el estado, con el fin de prepararse para el próximo cambio de estructura del Comité Estatal de Morena, mismo que se dará en noviembre.

Los presentes consideraron prudente cuidar de cerca el proceso de elección interna, para que los verdaderos “Protagonistas del Cambio” que iniciaron el Proyecto Alternativo de Nación” se mantengan en la dirigencia y se evite en caer en vicios o acciones lastimosas que han vivido otros institutos políticos.

El trabajo de continuidad de este proyecto que encabeza el presidente electo Lic. Andrés Manuel López Obrador, sostuvo Blanca Piña, debe estar acompañado de los verdaderos líderes sociales en cada entidad federativa, “porque si dejamos que el triunfo nos ablande, entonces nos descuidamos y no hacemos el trabajo en el que estamos inmersos y comprometidos quienes tenemos décadas de lucha con AMLO; Es tiempo de pensar en el presente y no adelantarnos a los tiempos por la euforia del momento”, subrayó.

Es por ello, que el equipo de trabajo cercano a la senadora electa repartió entre los presentes libros de los estatutos de Morena, para que no se les olvide que siempre hay que traerlos a la mano y estar pendientes de no cometer acciones contrarias a los preceptos con los que se fundó Morena.

Cabe destacar, que cada sector social expuso su problemática particular, pero con un ánimo de colaboración y hasta festivo, también trajeron consigo propuestas de apoyo con servicios gratuitos para la población, legales, productivas y hasta de aportación para comunidades y sectores marginados en todo el estado.

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0