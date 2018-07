Cumplen seleccionados nacionales el sueño de basquetbolistas de Michoacán

Los jugadores de la Selección Nacional de Baloncesto conviven con infantes, adolescentes y jóvenes deportistas.

Las y los participantes aseguran que pondrán en práctica los consejos de los seleccionados aztecas.

COMUNICADO DE PRENSA 316/MORELIA, MICHOACÁN, A 18 DE JULIO DEL 2018.- Jorge, Andrés, Giovanna y Edgar, son algunos de los pequeños basquetbolistas que este miércoles cristalizaron su sueño, al tener la oportunidad de convivir con los 12 Guerreros del Baloncesto nacional.

La convivencia con los jugadores de Básquetbol de la Selección Azteca rompió fronteras, pues hombres y mujeres, chicos y grandes, se dieron cita en el Auditorio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para cruzar palabras de aliento, así como tomarse una fotografía con sus ídolos deportivos.

Los rostros de ilusión de los jugadores y jugadoras locales al compartir tiempo con sus seleccionados favoritos, decían más que mil palabras.

“Con el simple hecho de ser los seleccionados, ya es un honor conocerlos; ellos nos motivan”, expresó Jorge De la Peña, quien desde temprano se dio cita en CU para atestiguar el Campamento Internacional de la Selección Nacional.

“Esto es algo que realmente me emociona y me llena de energía estar con jugadores de alto prestigio. Sigo a la Selección Mexicana y es una experiencia que me llevo muy grande”, mencionó Giovanna Mendiola.

Para estos jóvenes, uno de los consejos que más los marcó de los 12 Guerreros, fue el “aprender a trabajar en equipo y no darse por vencidos nunca”.

El jugador de los Aguacateros de Michoacán, Israel Gutiérrez y capitán de la Selección Nacional, señaló que “el Campamento Internacional que se realiza en el estado es algo positivo en todos los ámbitos tanto para Michoacán, como para su gente y para los jugadores, ya que hay aprendizajes para los locales en cómo entrenar y cómo jugar y claro, la satisfacción que nos queda a los jugadores profesionales de poder convivir”.

Este convivio contó con la presencia de la Selección Michoacana de la Olimpiada Nacional 2001, 2003 y 2004 tanto femenil como varonil; el equipo de Zitácuaro que compitió a nivel nacional en la Copa Telmex 2017; Azteca Cecufid, Ademeba sub 13, la Liga de Uruapan, Club Jaguares Ademeba, así como decenas de aficionados y aficionadas.

El día de mañana a las 10:00 horas, se dará la bienvenida oficial a los jugadores de la Selección Nacional de Básquetbol en Palacio de Gobierno, seguido de un recorrido turístico que realizarán los 12 Guerreros por la capital michoacana.