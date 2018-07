Cristina Portillo: Inadmisible que la inseguridad y la violencia regresen a Michoacán

MORELIA, MICH./ VIE-20-JUL-2018/ @cristinapmorena./ Michoacán vive momentos de gran incertidumbre pues la violencia y la inseguridad han regresado nuevamente a algunos territorios lo que provoca impunidad, temor, desconcierto y un sentido de abandono en los ciudadanos. Hoy más que nunca, es imprescindible que el gobierno de Michoacán brinde garantía a los michoacanos, consideró Cristina Portillo Ayala, diputada electa de Morena al lamentar el asesinato de su compañero de partido, Eliseo Delgado Sánchez, presidente municipal electo de Buenavista, Michoacán.

Afirmó que la brutal inseguridad que se vive en Michoacán, más parece destino que una condición pasajera y modificable. Y es que durante los últimos meses la escalada de violencia ha alcanzado un nivel intolerable y de hecho ha colocado a la entidad como una de las más inseguras de México, al menos desde el inicio del actual proceso electoral.



La inseguridad es un lastre que detiene el desarrollo de Michoacán y de sus habitantes y esto ya no puede seguir así, comentó al señalar que apenas el 28 de junio pasado, también fue asesinado a balazos aquí mismo en Buenavista, Javier Ureña González, el entonces presidente municipal provisional.

Este artero asesinato político del compañero de Morena Eliseo Delgado Sánchez no puede quedar impune como muchos otros. El gobierno de Michoacán debe dar la cara y si no puede bajo su actual estructura en funciones, tendrá que hacer los cambios necesarios para evitar que el fenómeno ponga verdaderamente en riesgo la gobernabilidad de todo estado, dijo la legisladora michoacana.

Bajo esta premisa y ante la ineficiencia institucional en la procuración de la justicia y en materia de seguridad pública, consideró inaplazable que el gobierno de Michoacán tome con la mayor seriedad la atención del fenómeno creciente de la violencia para poner un límite, antes que las instituciones sean desbordadas, aunque ya hay indicios que hacen pensar en una situación de esta naturaleza.

Con estas consideraciones, afirmó que la transformación de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán en una Fiscalía General y al nombramiento de su titular, es un asunto que obliga a la reflexión profunda y no a la improvisación ni al apresuramiento legislativo. Y aceptó que este tema pasa ya por la responsabilidad de la Septuagésima Cuarta Legislatura que entrará en funciones el 15 de septiembre próximo y no de la actual, que está por salir.

Cristina Portillo Ayala consideró que la violencia, la inseguridad y la impunidad son temas prioritarios en la agenda política de los legisladores de Morena y PT de la Coalición Juntos Haremos Historia. “Y haremos lo necesario en términos legislativos para dar seguridad, certidumbre y confianza a los michoacanos, algo que no existe desde hace algunos años atrás”, sostuvo.

Finalmente presentó sus condolencias a los familiares y amigos del compañero de Morena Eliseo Delgado Sánchez y de todos los michoacanos que penosamente han muerto en condiciones violentas.

