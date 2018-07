“Con todo y sin dudar” legisladores y presidentes municipales de Michoacán apoyarán el proyecto de Nación de AMLO

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-31-JUL-2018, @cristinapmorena/ En Michoacán, los senadores, legisladores federales y locales y los presidentes municipales electos, “… vamos a ir con todo y sin dudar” para apoyar globalmente las iniciativas y acciones que forman parte de la agenda legislativa nacional y el proyecto de Nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo el Dr. Sergio Pimentel, coordinador nacional de Morena en Michoacán, al anunciar que las medidas de austeridad en el Congreso de Michoacán permitirán disponer de un ahorro de 400 millones de pesos –en primera instancia- que será canalizado en 2019 para fortalecer financieramente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.



Al encabezar este día junto al Lic. Roberto Pantoja Arzola -presidente de Morena en Michoacán y coordinador estatal de Programas de Desarrollo en Michoacán-, un encuentro con los nuevos representantes de elección popular y autoridades municipales constitucionalmente electas, Sergio Pimentel informó que nacionalmente ya se trabaja en acciones estratégicas. En el caso de Michoacán, las prioridades locales son cinco: recuperación ecológica de la cuenca de Pátzcuaro, recuperación ecológica de la cuenca de Cuitzeo; rehabilitación de la empresa estatal Fertinal que opera en el puerto Lázaro Cárdenas; ambicioso programa de reforestación forestal en las áreas de producción aguacatera de todo el estado; y fortalecimiento de la seguridad pública.

En la reunión a la que asistió Cristina Portillo Ayala, diputada electa de Morena por el distrito local once de Morelia, Sergio Pimentel informó que el próximo 19 de agosto en la Ciudad de México, todos los legisladores locales y federales, presidentes municipales y gobernadores de Morena van a firmar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador un compromiso para apoyar incondicionalmente todas las medidas de austeridad propuesta que incluye una reducción salarial de 40 por ciento en los sueldos de la alta burocracia nacional y economías en diferentes estructuras operativas y programas que serán destinados para la ejecución de las primeras 38 acciones estratégicas que estarán en marcha a partir del 1 de diciembre.



Dio a conocer también que ya se empezaron los trabajos para realizar un censo de jóvenes y adultos mayores para la entrega de las becas a jóvenes que estudian y trabajan y a personas de la tercera edad. Es el más ambicioso programa de asistencia social del nuevo gobierno republicano de Morena, dijo el representante local de Morena.

Roberto Pantoja por su parte, explicó que esta reunión de capacitación de legisladores y autoridades municipales, se orienta a desarrollar las habilidades de los nuevos responsables de la política local y nacional que trabajarán no “al estilo de la política del viejo orden” sino bajo el sello del presidente Andrés Manuel López Obrador quien solo pide trabajo responsable, cero corrupción, austeridad, transparencia y resultados.

Compartió que a partir del 16 de septiembre próximo el presidente de México, recorrerá Michoacán y todo el país para poner explicar y poner en marcha las primeras 38 acciones estratégicas de tal suerte que el 1 de diciembre, al protestar como nuevo presidente constitucional de México, toda la estructura opere ya sobre un proyecto definido y no bajo la improvisación.

Por su experiencia legislativa en tres ocasiones previas en los ámbitos local y federal, Cristina Portillo Ayala, presentó en esta sesión de capacitación los siguientes temas: ¿Qué es un diputado?; Procedimientos parlamentarios; Procedimientos legislativos especiales; y Suspensión y desaparición de ayuntamientos y suspensión y revocación del mandato de los miembros del ayuntamiento.

