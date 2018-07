Basta de asesinatos en Michoacán

La Senadora electa Blanca Piña y siete futuros legisladores exigen un alto a la violencia

No más impunidad en Michoacán, demandan

“El artero asesinato del alcalde electo en Buenavista Tomatlán, Eliseo Delgado Sánchez, y el de cada ciudadano que ha sido víctima de la violencia, pone a los michoacanos en estado de indefensión y eso ya no puede ni debe tolerar la falta de acción de las autoridades”, subrayó Blanca Piña, senadora electa.



MORELIA, MICH./ DOM-22-JUL-2018/ En acuerdo con la senadora electa Blanca Piña Gudiño, los diputados federales Anita Sánchez Castro, por el distrito de Ciudad Hidalgo; Esteban Barajas Barajas, por el distrito de Puruándiro y Ana Lilia Guillen Quiroz, por el distrito 08 Morelia, así como las diputadas locales, Teresa Hernández López, por el distrito local de Lázaro Cárdenas y Mayela del Carmen Salas Sáenz, por Urupan; así las diputadas plurinominales Wilma Zavala Ramírez, Mary Chávez Pérez hacen un llamado a la sociedad para que participen y denuncien los actos criminales en Michoacán, así como expusieron su repudio a la violencia que vive la entidad, demandando que cumplan con su obligación los gobiernos federal y estatal.



Este es su posicionamiento:

Como es del conocimiento público, el pasado 20 de julio, asesinaron cobardemente a nuestro compañero Eliseo Delgado Sánchez, presidente municipal electo de Buenavista Tomatlán.

El asesinato de Eliseo Delgado, se suma a la violencia que marco el proceso electoral, lo cual resulta intolerable. Es urgente que el Gobierno del estado que encabeza Silvano Aureoles Conejo y el Gobierno Federal, cumplan con su responsabilidad de poner fin a la ola de violencia que vive la población de Michoacán, especialmente en la zona de Tierra Caliente, y es urgente que garanticen la seguridad para las familias michoacanas.



Es importante señalar que este hecho no puede quedar impune, por lo que nos sumamos a las exigencias dirigidas al gobernador del estado para que se aclare el reciente asesinato.

Eliseo Delgado Sánchez, representó las esperanzas del pueblo de Buenavista Tomatlán para iniciar con la transformación de su municipio, el haber resultado favorecido con el voto del pueblo, así lo demostró. Nosotros no les fallaremos exigiremos justicia ante su artero asesinato.

Aprovechamos para enviar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Eliseo Delgado y expresarles nuestra solidaridad en estos momentos difíciles. Nuestro compromiso seguirá siendo luchar por un país donde la impunidad no prevalezca ante hechos tan atroces como el asesinato de nuestro compañero.

