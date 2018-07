AMLO y legisladores definen agenda legislativa federal

Se actuará con honestidad, humildad y principios morales y éticos

CIUDAD DE MÉXICO/ MIE-11-JUL-2018/ @cristinapmorena.- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se reunió este día con diputados federales, diputados locales y senadores electos y de representación proporcional así como presidentes municipales de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social a quienes pidió actuar con humildad, brindarse en el servicio a la nación y a los mexicanos y trabajar junto con el nuevo ejecutivo federal en la construcción de la cuarta transformación de México.



A la reunión asistieron Cristina Portillo Ayala, diputada local por el distrito once de Morelia así como los legisladores electos de mayoría al Congreso de Michoacán, presidentes michoacanos, diputados federales y los senadores al Congreso de la Unión.

Los legisladores de Morena y los partidos coaligados se reunieron con Andrés Manuel López Obrador en el salón D’Luz en la colonia Roma de la Ciudad de México y allí los convocó a cumplir su misión para la transformación del país “… como siervos de la nación”.



Acompañaron al presidente electo Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de Morena; Hugo Eric Flores del Partido Encuentro Social (PES) y Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo (PT).

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se van a crear 68 regiones indígenas en todo el país según las etnias a las que corresponda y una coordinación estatal del gobierno federal

En el ámbito educativo, confirmó la asignación de becas para estudiantes de preparatoria y de educación superior (universidad); y apoyos económicos a adultos mayores y personas con discapacidad. Todos estos programas son de naturaleza pública y todos los mexicanos serán informados y podrán aplicar si se cumplen con los requisitos.

La labor del gobierno será evaluada públicamente cada semestre y se anunciarán nuevos programas asistenciales a partir del 16 de septiembre cuando el presidente electo realice una nueva gira nacional.

Reveló que se establecerá un programa territorial por estado, desaparecerán las áreas de prensa y comunicación social en las dependencias federales lo mismo que las delegaciones federales. Desaparecen también las plazas de choferes para funcionarios públicos y los secretarios particulares solo serán asignados a los secretarios federales. Una premisa inalterable es que se tratará con amabilidad a los ciudadanos en todas las oficinas públicas.

El presidente López Obrador dio a conocer a los legisladores y presidentes municipales mexicanos de Morena reunidos allí que todas las compras de gobierno se harán de manera consolidada y con observadores de la oficina de transparencia de la ONU. Lo mismo aplicará para la asignación por licitación o concurso de todas las obras públicas.

Enfáticamente aseguró que se terminará con la práctica de soborno a diputados y no se autorizará la contratación de despachos externos en los congresos y dependencias gubernamentales.

Cristina Portillo Ayala comentó que el encuentro fue profundamente interesante porque el presidente López Obrador y Yeidckol Polevnsky, insistieron en la necesidad que todos los legisladores de Morena y de la Coalición Juntos Haremos Historia operen bajo un esquema que privilegie la honestidad, los lineamientos institucionales y valores éticos y morales, de cara a un pueblo que exige más de sus autoridades y representantes políticos.

Parafraseó a Yeidckol Polevnsky en el sentido que en el largo camino del ejercicio legislativo es posible perder senadores y diputados “… pero no podemos perder los principios”. Los nuevos legisladores, insistió Cristina Portillo Ayala “… vamos a tener una conducta intachable y no vamos a traicionar al pueblo”.

En esta sesión a puerta cerrada quedó perfectamente establecida la agenda legislativa en el Congreso de la Unión en la que trabajarán tanto el Ejecutivo como el Legislativo bajo la conducción de los legisladores de Morena:

1. Reducción de sueldos de altos funcionarios y eliminación de privilegios. Se trabajará en una ley reglamentaria al artículo 127 de la Constitución de aplicación en los tres poderes, para que ningún funcionario gane más que el presidente de la república.

2. Creación de la Secretaria de Seguridad Pública.

3. Elaboración del proyecto de reforma para terminar con fuero y privilegios

4. Reforma de ley para acreditar como delito grave, la corrupción de servidores públicos, robo de combustible y el fraude electoral.

5. Elaboración de la Ley de Ingresos y presupuestos de 2019 en coordinación con el próximo Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

6. Reforma de ley para que el Estado Mayor Presidencial se agregué a la Secretaria de la Defensa Nacional.

7. Revisión y derogación del Decreto de la Privatización del Agua

8. Modificación y /o revocación de las leyes de la Educación Pública, bajo el liderazgo del próximo titular de la SEP

9. Garantizar que la educación sea pública y gratuita en todos los niveles de escolaridad

10. Impulso a la Ley para la Consulta de Revocación del Mandato del Presidente de la República en 3 años.

11. Reformas necesarias para aumentar el salario mínimo en las zonas fronterizas

12. Ajuste de leyes y reglamentos que permitan organizar el marco jurídico para la eliminación de la burocracia excesiva. Reagrupación de trabajadores sindicalizados al servicio del Estado. Eliminación de las delegaciones federales y vinculación. Creación de las Coordinaciones Estatales Federales de México. Ningún trabajador del gobierno de México será despedido.