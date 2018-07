Acuerda IEM consulta para definir tipo de gobierno en Nahuatzen

La consulta al municipio de Nahuatzen será dirigida a todos los sectores de la población y se realizará antes del primero de septiembre

MORELIA, MICH./ MAR-10-JUL-2018/ El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de la Comisión de Atención a los Pueblos Indígenas, iniciará los actos tendientes a llevar a cabo en el municipio de Nahuatzen una consulta de cambio de sistema, a través del cual se eligen las autoridades administrativas municipales.

Por unanimidad, el consejero presidente, Dr. Ramón Hernández Reyes, y los consejeros electorales Lic. Irma Ramírez Cruz, Dr. Humberto Urquiza Martínez, Dra. Yurisha Andrade Morales, Mtra. Araceli Gutiérrez Cortés, Lic. Luis Ignacio Peña Godínez y Lic. Viridiana Villaseñor Aguirre, acordaron que de manera inmediata se iniciarán los trabajos conducentes para lograr que la consulta se lleve a cabo antes del primero de septiembre, fecha en que toman protesta las autoridades electas en la última jornada electoral.

Esta consulta, recordó el consejero electoral Humberto Urquiza, ya fue reconocida por los órganos jurisdiccionales y es parte de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que indica que después del dos de julio y antes del primero de septiembre es cuando debe realizarse, lo cual pidió que se precisara en el acuerdo.

Asimismo, el consejero pidió que se precisaran los efectos que puede llegar a tener el resultado de la consulta, ya que, de acuerdo con los tribunales, podría quedar sin efecto la elección de ayuntamiento en Nahuatzen en caso de que la mayor parte de la población opte por un gobierno de usos y costumbres.

Urquiza Martínez observó que la resolución vincula al Ejecutivo para que garantice las condiciones de llevar a cabo la consulta, por lo que sugirió que en el acuerdo se solicitara el apoyo de este orden de gobierno para garantizar las condiciones necesarias para realizar la consulta, ya que en el último ejercicio de este tipo que se llevó a cabo en la cabecera municipal se dieron condiciones complejas.

Por último, el consejero consideró que debiera nombrarse una comisión de enlace con todas las comunidades del municipio y los peticionarios para que, en conjunto con la Comisión Electoral de Atención a los Pueblos Indígenas, puedan fijarse el cronograma, la fecha y el mecanismo de la consulta.

Por su parte, la consejera Irma Ramírez expuso que la Comisión de Atención a Pueblos Indígenas, que ella preside, se abocará inmediatamente a cumplir con la sentencia que mandató el tribunal y en respeto a la autogestión. Ramírez Cruz hizo un llamado al Consejo Ciudadano, al Ayuntamiento y a los ciudadanos de Nahuatzen para que participen y faciliten el proceso, y que de este modo pueda darse de manera pacífica y respetuosa, tomando en cuenta que se trata de un acatamiento a una sentencia de un tribunal electoral como en su momento se hizo lo correspondiente con la consulta del manejo de recursos.

La consejera también solicitó el apoyo del Gobierno del Estado, así como de todos los consejeros electorales, para poder dar cumplimiento en tiempo a esta sentencia, ya que puntualizó que es poco el plazo que se está dando y consideró que esta tarea constituirá un reto para el IEM.

Por su parte, el consejero presidente, Ramón Hernández, realizó un llamado institucional a que todos los ciudadanos de este municipio coadyuven. Esta consulta, rememoró, ha sido solicitada no únicamente por los ciudadanos que se consideran indígenas, sino también para los que no se perciben como tales, así como para los militantes de los partidos políticos. “Voto para que no apremie la cerrazón, la falta de cordialidad y de prudencia, sino por el contrario que brinde comunión”, manifestó y argumentó finalmente que de esta consulta dependerá el futuro de las actividades de Nahuatzen y en ello radica la importancia de que todos los sectores participen.