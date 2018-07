Acción de inconstitucionalidad, propuesta de delegados especiales de AMLO: Martín García Avilés

En Michoacán, puede nacer una acción de inconstitucionalidad que eche abajo esa propuesta.

MORELIA, MICH./ LUN-16-JUL-2018/ El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín García Avilés, aseguró que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de eliminar las delegaciones de las distintas secretarias de Gobierno y nombrar a un delegado especial es una acción de inconstitucionalidad.

“En principio quiero fijar una postura muy clara, nítida y que no haya duda de lo que voy a decir. No es bienvenida la propuesta del señor Andrés Manuel López Obrador en el sentido de crear esta nueva figura estatal del delgado para el desarrollo, y no es bienvenida porque es una regresión Constitucional y es un atentado en contra del federalismo de nuestro país. En Michoacán ya tuvimos un comisionado y no nos fue nada bien”, abundó el dirigente.

En el mismo sentido, Martín García profundizó que en el Sol Azteca se ha trabajado y luchado en contra de la centralización de decisiones y a favor de la desincorporación de derechos absolutos del presidente de la República.

“Me parece que no ha entendido que ser presidente de la República es actuar con responsabilidad constitucional y su postura en nada le ayuda. Como un presidente electo debe ser incluyente, que sepa escuchar y que sepa concertar”, profundizó el dirigente estatal del Sol Azteca.

Sobre este tema, García Avilés recordó otros episodios en la historia donde el perredismo interpuso una acción de inconstitucionalidad para echar abajo una propuesta semejante a la de Andrés Manuel y no dudó que pueda darse el mismo escenario en próximos días.

“En Michoacán puede nacer una acción de inconstitucionalidad que eche abajo la propuesta del señor López Obrador. En 1986 Víctor Manuel Tinoco Rubí promovió la figura de Coordinador Regional para el Desarrollo con sede en las cabeceras distritales, el PRD se organizó y nació la Coordinadora Estatal Municipalista de Presidentes del PRD que se opuso a esta figura y promovimos ante la Suprema Corte de Justicia una controversia Constitucional y ganamos. De modo que no veo lejana esa posibilidad de que en próximos días iniciemos con una acción de inconstitucionalidad por esta mala decisión”, indicó el Presidente del CEE.