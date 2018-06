Yo si cumpliré en el Senado, porque soy hombre de palabra: Toño García

Junto a su compañera de fórmula Alma Mireya González, en Puruandiro y Huandacareo refrendaron los compromisos de la coalición Por México al Frente

MORELIA, MICHOACÁN, A 26 DE JUNIO DE 2018.- A escasos días de la elección del 1 de julio, Toño García, candidato al Senado por la coalición Por México Al Frente recalcó en su mensaje a la gente de Puruandiro y Huandacareo que él será siempre un michoacano comprometido con su tierra, pues como hombre de palabra cumplirá con los intereses del estado desde la legislación federal.

El abanderado por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) destacó que estos tres meses de campaña, le permitió conocer aún más su estado y su gente, para recopilar su voz y saludar de ciudadano a ciudadano.

“Mi vida se ha desarrollado en Michoacán, pues he saludado y convivido con todos, en especial estos tres meses, donde me he impregnado de sus necesidades que haremos presentes en cada iniciativa que defenderemos en la Cámara Alta, pues ¡soy hombre de palabra y en mi estado me enseñaron a cumplir!”, sentenció el aspirante al escaño federal.

En ese sentido, Toño García reconoció el ímpetu de los michoacanos, que han participado activamente en el crecimiento de México y aseguró que en esta ocasión no será la excepción pues tendrán, junto con su compañera de fórmula al Senado, Alma Mireya González, una representación ciudadana dentro del debate nacional.

“Tenemos una agenda política definida con su participación ciudadana, necesidades que han hecho a los michoacanos participar y cambiar el rumbo de México; ahora esas voces serán llevadas dentro del debate en el pleno del legislativo federal para regresar con progreso para todos”, aseveró el político perredista.

Finalmente, el contendiente frentista hizo el llamado para que cada ciudadano responda en este domingo, su derecho de participar en las urnas, así como también den un voto de confianza a su persona para ser un representante en el Senado que participe, así como a los demás candidatos del Frente Por México y Por Michoacán Al Frente.