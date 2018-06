Voto de conciencia para no permitir que se gane solo con dinero

Pide Mary Doddoli a los uruapenses

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-12-JUN-2018/ Con un llamado a la ciudadanía a ejercer un voto de conciencia para mejorar Uruapan, y no permitir que esta campaña la gane el dinero ni el abuso de poder, Mary Doddoli cumplió con otra intensa jornada de campaña que como siempre inicia a las 7 de la mañana.



En cada una de sus actividades proselitistas la candidata del PAN y Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, dijo que ante la imposibilidad de tener “piso parejo” en esta contienda electoral, dado el abuso y uso del poder para favorecer al candidato que busca la reelección, lo que nos queda a los ciudadanos es tener dignidad y conciencia, para no permitir que esta elección se gane con dinero, “porque el gobierno no debe ser visto como jugoso negocio sino como una oportunidad para servir”.

En su visita a empresas, recorridos por colonias populares y entrevistas con medios de comunicación, Mary Doddoli, insistió en que si una campaña se caracteriza por el dispendio de recursos, reparto de dinero y materiales, así como presión a trabajadores y uso de la estructura de gobierno municipal, refleja una ambición desmedida por el poder.

En ese sentido dijo que los uruapenses debemos darles una gran lección de dignidad y conciencia votando por el PAN y MC, que representan el cambio efectivo y la no reelección, con un gobierno de calidad humana, además de un programa de obra sin precedente que presentará en breve, para darle a nuestro municipio el rostro de modernidad que se ha visto detenido.

