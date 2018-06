Vamos a generar los equilibrios en la sociedad: Jaime Heredia

Se reúne con jóvenes.

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-21-JUN-2018/ Queremos generar los equilibrios en la sociedad porque hay colonias con necesidades básicas y otras con lucesitas de colores. Encabezamos este proyecto por que tenemos pasión por el servicio, pero además somos de puertas abiertas, dijo Jaime Heredia Paz, candidato a diputado por el Distrito XX Uruapan Sur, durante la reunión que sostuvo con un grupo de jóvenes.



Los invitó a unirse al Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque en él encontrarán un respaldo. Y es que en esta contienda no está sólo sino que cuenta con el respaldo y la confianza del instituto político y ciudadanía.

En este proceso vamos juntos para no fallarle a la gente porque ese es el compromiso; no se trata de buscar una economía personal sino un beneficio social. Les explicó que la función de un legislador es revisar, crear o derogar leyes, pero no puede dejar de lado el tema de la gestión.



Junto con Irwing Vázquez, compañero de fórmula invitaron a que se integren a su proyecto para caminar juntos e impulsar el tema deportivo mediante el rescate de áreas y espacios públicos para la reactivación física, a la par de crear un catálogo de jovenes deportistas y grandes talentos. El objetivo es que no trunquen su carrera por falta de recursos.

Heredia Paz indicó que buscará los mecanismos para que los emprendedores puedan fortalecer sus proyectos y empresas generadoras de empleos.