Vamos a crear guarderías participativas: Jaime Heredia

El esquema es para adultos mayores, pero también para menores de edad.



ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-22-JUN-2018/ Para que la clase trabajadora cuente con espacios adecuados de atención y cuidados para adultos mayores y menores de cinco años de edad, Jaime Heredia Paz, candidato a diputado por el Distrito XX Uruapan Sur ratificó el proyecto para la creación de guarderías, tanto para adultos como para niños. En el primer caso serán espacios destinados para el cuidado de uno o ambos padres.

De esta manera los profesionistas y empleados en general ya no tendrán que renunciar a su fuente de ingresos por no tener con quien dejar a sus progenitores. Tiene la propuesta de crear estancias o guarderías para adultos en donde puedan ser atendidos, sobre todo si tienen algún padecimiento.



Junto con Irwing Vázquez, destacó la importancia del proyecto en el corto plazo, “pensando que un día seremos adultos y no queremos ser una carga para nuestros hijos”, aseguró.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) refirió que la propuesta también busca dar impulso a las guarderías participativas para que las mujeres trabajadoras cuenten con más opciones para el cuidado de los hijos, pero además ampliar los horarios de atención para que puedan pasar a recogerlos.



Heredia Paz aseguró que ambos proyectos ya los entrego a José Antonio Meade para obtener partidas federales y desde el congreso local etiquetar recursos adicionales para concretar ambos proyectos lo antes posible.