Va Poncho Mares por becas para nuestros estudiantes

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-26-JUN-2018/ “Bajo la premisa de que la educación no es un privilegio sino un derecho del pueblo, todos los estudiantes de preparatoria o de nivel medio superior obtendrán una beca mensual para evitar la deserción escolar en el gobierno de Poncho Mares.

Los estudiantes de familias de escasos recursos económicos que estudien en universidades o en escuelas de nivel superior obtendrán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales, es el compromiso que Poncho Mares lanza a los habitantes de Uruapan en su 44 día de campaña.



De acuerdo con el candidato a la alcaldía local por la coalición “Juntos Haremos Historia”, comprendida por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), desde el Ayuntamiento de Uruapan se impulsará un programa emergente para que los jóvenes estudien, otorgándoles becas mensuales a los niveles medio y medio superior.

Y es que para Poncho Mares, uno de sus primeros compromisos de campaña fue la de ayudar a conseguir trabajo a los jóvenes recién egresados de las carreras, pero para que puedan formarse se requiere del apoyo de las becas que se gestionarán con el gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

“Las becas para estudiantes, forman parte de los ejes de gobierno de López Obrador, y en su última visita a Michoacán volvió a reiterar convencido de que éste tipo de apoyos son lo que se requieren para el progreso de este país, pues se necesitan más becarios y no sicarios.”

“Nuestro objetivo es implementar un un programa de desarrollo social sin precedentes en Uruapan para impulsar la educación: todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo”.

En coordinación con la Federación se bajarán estas becas al municipio de Uruapan, “pues queremos que nuestros jóvenes tengan más oportunidades de desarrollo para que obtengan la vida que quieren y merecen”.

A través de una ventanilla que se instalará un en el ayuntamiento, los jóvenes podrán acercarse para evaluar su condición y responder con el apoyo de acuerdo a sus necesidades.

” Todos serán incluidos en mi gobierno, pues los jóvenes no sólo son el futuro del país, son el presente y ellos exigen el apoyo de las autoridades y un mejor estilo de vida, porque los tiempos no son los mismos, existe más competitividad y en un mundo globalizado sino se cuenta con una formación completa hacia el exterior, no contarán con las herramientas necesarias allá afuera”.

“Tanto Poncho Mares como Andrés Manuel López Obrador tenemos muy claro el total apoyo a nuestros jóvenes y a todos ellos les digo fuerte y claro que no están solos, y que jamás volverán a caminar solos”.