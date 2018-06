Cierran campaña candidatos del PAN, MC y PVEM

Invitan a votar por un gobierno de calidad y mayores resultados



ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-27-JUN-2018/ Uruapan será mucho mejor con Mary Doddoli en la presidencia municipal, por su visión, calidad humana, honestidad y experiencia probadas, coincidieron en señalar ayer los abanderados del PAN, Movimiento Ciudadano y Partido Verde, al cerrar de manera conjunta su campaña electoral a las diputaciones locales Norte y Sur, así como a la Federal, Maribel Cortes Corral, Sergio Benítez Suárez y Mario Mares, respectivamente.

Esto, ante centenares de personas que de manera genuina decidieron acudir y ser partícipes de este proyecto que tiene como metas primordiales regresar la tranquilidad a los hogares, calles y colonias de Uruapan, así como superar por mucho y con mayor calidad todo lo hecho por cualquier otra administración municipal.

En su oportunidad, Mary Doddoli Murguía, candidata a presidenta municipal, agradeció las miles de muestras de cariño y confianza que le externaron los uruapenses durante sus actividades de campaña -que concluyeron ayer miércoles- y que le hicieron sentir la necesidad de que vuelvan los buenos gobiernos que caracterizan al PAN, porque gobierna con la gente y generan obras de gran magnitud que han marcado el rumbo de nuestro municipio.

Les dijo a los militantes de diversas ideologías que le acompañaron en su cierre de campaña, que existen buenas noticias porque se tienen grandes posibilidades de triunfar este domingo 1 de julio, porque la gente no quiere más de lo mismo, mala atención, abandono en las colonias, ni darle continuidad a lo que no sirvió y se empeña en seguir gobernando bajo la misma y fracasada estrategia de seguridad.

Sergio Benítez y Maribel Cortes, así como Mario Mares, se comprometieron a conformar un gran equipo en el Congreso del Estado y el de la Unión, para que muy rápido los uruapenses noten la diferencia de cómo se hace un buen gobierno, con obras que le darán a Uruapan la imagen y servicios de una gran ciudad, que además será gobernada sin tolerancia para la corrupción y con la participación de todos los sectores a través de organismos civiles.

Mary Doddoli cerró con el exhorto a los uruapenses de que “reciban todo lo que les dan, pero voten por el PAN”, para demostrar que esta campaña no se gana con dinero, sino con las ganas de tener un mejor Uruapan para nosotros y nuestras familias.

