Uruapan se desborda a favor de Rafa Ortiz

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-24-JUN-2018/ Rafa Ortiz, candidato del Partido Encuentro Social (PES), a presidente municipal de Uruapan, llevó a cabo el día de hoy, su gran cierre de campaña, en un conocido salón de esta ciudad, donde cientos de personas se reunieron, para refrendarle su apoyo incondicional, al aspirante a la alcaldía de la Perla del Cupatitzio.



Fue un ambiente de alegría, donde las personas que acompañaron al abanderado del (PES), pudieron disfrutar de un conjunto versátil que ambientaba el lugar, al mismo tiempo, en el rostro de la gente se podía apreciar cómo se les dibujaba una sonrisa de oreja a oreja, ya que eran envueltos por la euforia y la alegría de saber que el cambio de Uruapan ya se encuentra a la vuelta de la esquina, y lo mejor, que ese cambió será encabezado por Rafael Ortiz.



Minutos después, el aspirante a edil de Uruapan hizo uso de la palabra para agradecer a su esposa, a sus hijos y a su equipo de trabajo, por acompañarlo en esta intensa campaña electoral, del mismo modo, agradeció a su padre por haberle inculcado los valores que actualmente lo rigen como persona.



Dijo “hoy es un día para compartir en familia y amigos, es por ustedes que tenemos esta gran fiesta, donde compartiremos el alimento, pero, sobre todo, las ganas de un mejor Uruapan, sé que ya decidieron, por el empleo, la educación, la salud, el turismo, el deporte y la seguridad”.



Manifestó, que el Uruapan que merecen los ciudadanos, se forja día a día con trabajo y dedicación, “hoy se cierra una campaña intensa, donde recorrimos las calles, comunidades y barrios del municipio, para conocer, las necesidades de la sociedad, y vimos que son muchas, los gobiernos se olvidaron de los ciudadanos”, detalló, que los políticos de carrera no atendieron al llamado de los problemas. “Pero ahora si esperan sus votos, es por eso, que decidimos participar, para demostrar, como se debe gobernar”, añadió.



A su vez, Rafa Ortiz afirmó, que no solo poniendo y quitando pavimento es como se progresa. Por eso propuso, la creación de un puerto seco, para generar de 10 mil a 15 mil empleos.



En ese contexto dijo, que sus propuestas como la del “Aguacatour”, con su corredor turístico, para atraer al turismo, así como la creación de un teatro en la ciudad, para la cultura, el apoyo del trasporte para los estudiantes, la creación de 8 estaciones de policía, para tener una mayor seguridad en el municipio, son propuestas pensadas en mejorar la calidad de vida de los uruapenses.



“Ya es justo un cambio, pero un cambio no solo de gobierno, sino un cambio desde la raíz, porque así es como se combate la inseguridad, con empleo, educación, deporte y cultura”, acotó.

En ese sentido expresó, a los allí presentes y a las personas que lo escuchaban, “no les voy a fallar, porque se lo que se siente, querer ser escuchado y que las autoridades, no nos tomen en cuenta, ellos tienen oídos, y no escuchan, tienen ojos, y no ven las necesidades del pueblo”.



Destacó, que cuando se quiere abrir un pequeño negocio, la autoridad en lugar de ayudar, mandan a los inspectores o a la PROFECO, queriendo serrar el patrimonio de la ciudadanía.

Rafa Ortiz sostuvo, que este primero de julio los ciudadanos le darán unas vacaciones permanentes, pero sin paga, a los políticos que se quieren enganchar en el poder, “ya es justo que vivan de su empleo, y no de nuestros impuestos”, reafirmó.



Subrayó, que su gobierno será de puestas abiertas, “no podemos seguir manteniendo a personas que solo se enriquecen con el erario, Uruapan está decidiendo, y decide, no más corrupción, no más compra de votos, no más historias falsas, ni rumbos sin progresos”.

Por ultimo Rafael Ortiz declaró, “vamos a sacar a Uruapan del bache; este primero de julio, tenemos un encuentro con el cambio, y ese cambio lo harán ustedes ciudadanos, no debemos permitir más políticos que no ayudan a Uruapan y no más falta de trabajo. Por eso, hoy y el próximo domingo, diremos, no a los políticos de carrera”, Concluyó.