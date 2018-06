Uruapan, lastimado por la desigualdad social

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-11-JUN-2018/ “La desigualdad social es uno de los problemas que más lastima a nuestro municipio”; así lo señaló Ignacio Campos Equihua, candidato a la diputación federal por la coalición “Juntos Haremos Historia”, durante su visita a colonias de la periferia de la ciudad.

El aspirante por el Distrito 09 de Uruapan, Campos Equihua destacó que no es posible que coexistan en Uruapan tales índices de disparidad; ya que, mientras un segmento de la población goza de empleo y servicios, otra parte se encuentra abandonada por las políticas públicas de los gobiernos en turno.



Por lo que destacó es urgente se aterricen programas que disminuyan esta brecha social y se acerquen a los sectores marginados proyectos productivos que incentiven su mejora económica; así como los servicios básicos de educación, salud, transporte, agua potable y drenaje, que todo conglomerado debe disfrutar.

“Disminuir esta brecha socioeconómica, nos llevará a tener menores índices de inseguridad, ya que un sector vulnerable busca necesariamente la forma de sobrevivir y a veces no encuentra otro camino que la violencia y la criminalidad; digamos no a la falta de educación y de servicios médicos a los que menos tienen, sí al progreso de nuestro municipio”.

Finalmente, Nacho Campos afirmó que una sociedad democrática se distingue por reducir la brecha de desigualdades que existe entre la población, buscando el desarrollo pleno de sus ciudadanos y procurando además, la igualdad de oportunidades para todos.

