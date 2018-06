Uruapan debe mantenerse unido, sin confrontaciones: Víctor Manríquez

Con campañas de altura, con propuestas y sin denostaciones

URUAPAN, MICH. A 15 DE JUNIO DE 2018.- De gira por diversas colonias de la ciudad, Víctor Manuel Manríquez González, candidato a la presidencia municipal de Uruapan por el PRD-PVEM, se manifestó a favor de que los uruapenses nos mantengamos unidos, independientemente de la ideología partidista, de cara a las elecciones de este primero de julio.

Ante los habitantes de las colonias Valle Dorado, Valle Verde, Laguna del Ahogado, San Francisco Uruapan, Casuarinas y La Magdalena, con quienes se reunión este viernes, Víctor Manríquez, calificó como irresponsables las campañas de guerra sucia y con mensajes de odio que están promoviendo algunos de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular en este municipio.

“Hoy hago un llamado a la unidad de todas y todos los uruapenses, para que prevalezca la paz y armonía”, resaltó, ya que este municipio requiere del apoyo de todos para salir adelante.

A los candidatos les decimos, que visiten las colonias para recoger de viva voz, las peticiones y necesidades de los colonos y ofrezcan propuestas que den solución a las mismas.

Uruapan requiere políticos de altura, agregó, donde se antepongan las propuestas, sin descalificaciones y con el firme propósito de sacar adelante a nuestro municipio.

Por último, invitó a los ciudadanos a no dejarse engañar con planteamientos falsos, basadas en ocurrencias, que no reflejan la realidad que vive actualmente nuestro municipio y que solamente pretenden confundir al electorado para que este primero de julio, no salga a votar. Finalizo.