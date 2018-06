Un gobierno cercano y transparente ofrece Pedro Plancarte

ESPECIAL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ VIE-08-JUN-2018/ El candidato tricolor a la Presidencia Municipal, Pedro Iván Plancarte Molina, vistió la comunidad de San Juan Evangelista para reunirse con los vecinos en donde agradeció a las autoridades correspondientes por permitirle platicar con la comunidad.



El abanderado habló de dar certeza a cada peso que se gasta, la transparencia es fundamental para hacer que el dinero alcance para realizar todos los proyectos.



“El PRI es un gran partido, vemos una profunda transformación, que ha estado presente en los grandes cambios y acontecimientos del país”. El candidato a la Presidencia Municipal se dirigió a los jóvenes para pedirles que no se desanimen ante las adversidades y que con trabajo y esfuerzo es posible salir adelante. Además compartió Pedro Plancarte.



Para después dirigirse a una reunión con vecinos de San Juan Evangelista, Elías Pérez Ávalos y Valle de San Pedro en donde expresaron que viven con miedo y piden que los políticos cumplan sus promesas: “Somos una ciudad con grandes ríos y sufrimos de agua, no hay alumbrado público en todas las colonias y en paseo hasta luces de colores hay”. Le expresó una esposa y madre de familia.



Pedro Plancarte no habla de promesas sino de compromisos concretos y viables, rechazó tácitamente el nepotismo en los gobiernos y se comprometió a erradicarlo de su gobierno, dejando de lado a los compadres, familiares o amigos que no estén preparados.



Finalizó compartiendo; “ mi gobierno será de contacto una presidencia que salga a las calles, que atienda las necesidades de la ciudadanía”.

