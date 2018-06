Un diputado que se entregue con el corazón, necesita Uruapan

” Aldo Macías participó en debate de candidatos.

URUAPAN, MICH; A 04 DE JUNIO DE 2018.- Un candidato que se entregue con el corazón es lo que necesita Uruapan; me preocupa su gente, sobre todo los que menos tienen, y en ellos me he enfocado los 25 años que he trabajo por este municipio, y ahora tenemos la oportunidad de hacer nuevas cosas para que los más vulnerables puedan salir adelante.

Señaló, Aldo Macías Alejandres, candidato del PRI a Diputado Local por el Distrito 14 Uruapan Norte, al participar en el Debate con candidatos a diputados locales, que organizó Multimedios ABC, en la sede de la Cámara Nacional de Comercio de Uruapan; allí enfatizó que es necesario y urgente legislar para que los más vulnerables puedan salir de la condición de pobreza en la que se encuentran, pero también es importante quitar aquellas leyes que lastiman a la sociedad michoacana.

En materia de seguridad, el candidato propuso modificar las leyes para que quienes cometan un delito reciban un castigo ejemplar, así también para que las víctimas tengan más derechos que los delincuentes; en materia de desarrollo agroindustrial para Uruapan, señaló que es urgente otorgar mayores incentivos al campo y quitar trabajas en los programas sociales que hay para el sector agropecuario, además de que se tiene que incentivar la transformación de la materia prima agrícola aquí en la ciudad.

Además, señaló que en el constante contacto con la sociedad uruapense, la gente le ha externado su apoyo y su confianza; Aldo Macías no sólo fue el de mejor propuestas en el debate, sino el candidato que el 1 de julio, la gente elegirá para que sea el próximo diputado local.