Un Congreso de verdaderos representantes populares o una camarilla de amigos del gobernador: Brenda Fraga

URUAPAN, MICH. A 6 DE JUNIO DEL 2018.- En visita a la comunidad de San Marcos, la candidata de la coalición Juntos haremos historia a la diputación local del distrito 20, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, se reunió con un centenar de vecinos y presentó sus propuestas. Haciendo uso de un pintarrón, la maestra Brenda Fraga explicó paso por paso el funcionamiento del Congreso y las funciones de un diputado; así mismo, expuso cómo se implementa una ley de ingresos y una de egresos y habló sobre lo trascendental que estas leyes resultan para los ciudadanos: “el dinero que debería alcanzar para la salud y la educación, se destina a otros rubros que no son tan urgentes como los mencionados. Eso lo deciden los diputados que ustedes, los ciudadanos, pagan para que los representen. ¿Pero realmente los representen a ustedes? En las dos votaciones de las leyes de ingresos y egresos que participé, resulta absurdo afirmar que los diputados afines al gobernador sirven al pueblo de Michoacán, sirven al ciudadano gobernador y están impedidos de cambiar ni una sola coma de las leyes del presupuesto que éste envía”.

En el mismo orden de ideas, la candidata petista afirmó que “luchar para que el Congreso del Estado sea un auténtico contrapeso del Ejecutivo es una responsabilidad de todos, ciudadanos y representantes. Ahora bien, ¿de qué serviría tener diputados de los distritos que dividen Uruapan, que sirvan a un presidente municipal? De no haber estado una servidora en la 73 legislatura, el servicio del agua hubiera presentado un alza al comenzar el año. Yo, como opositora a un gobierno sin sensibilidad social, me opuse a ese aumento y ganamos la discusión. Ejemplos como el anterior son los que me permiten decirles que requerimos de una sociedad crítica y participativa. El empoderamiento popular es un escalón indispensable en la ruta de una democracia efectiva”.

En el mismo sentido y siempre anotando datos en su pintarrón, la candidata Brenda Fraga les comentó a los vecinos de San Marcos que “con un presupuesto estatal de 65 mil millones de pesos, tenemos lo necesario para dotar de medicamento y equipo a todos los hospitales del estado, para garantizar una educación realmente gratuita a todos los niños y jóvenes, para generar los proyectos culturales que de verdad impacten en las comunidades, en fin, se tiene el dinero suficiente para que la movilidad social de los michoacanos esté garantizada. ¿Qué falta? Voluntad política y sensibilidad social. En las manos de los ciudanos estará, este primero de julio, la decisión de tener un Congreso de verdaderos representantes populares o una camarilla de amigos del gobernador”.

Para finalizar, Brenda Fraga invitó a los presentes a acompañar este 8 de junio a Andrés Manuel López Obrador en la Pérgola de este municipio: “es la última vez que Andrés Manuel López Obrador visita Uruapan en calidad de candidato, la próxima vez que nos visite, será como presidente de México”.