Traeré más recursos para Morelia, sin moches ni corrupción: Cocoa Calderón

MORELIA, MICHOACÁN A 25 DE JUNIO DE 2018.- “Mi compromiso es contigo y trabajaré intensamente para traer más recursos que nunca a nuestra Ciudad, promoviendo proyectos estratégicos que detonen empleos, áreas verdes, espacios deportivos y culturales, infraestructura vial y espacios públicos para ti! ¡Sin corrupción! ¡Sin moches!” así lo señaló la candidata Independiente por el distrito 10 federal e Morelia, Luisa María Calderón “Cocoa” quién reafirmó su compromiso por la causa ciudadana tras asegurar que las gestiones que realizará desde el Congreso de la Unión permitirán impulsar proyectos estratégicos en Morelia.

La candidata Independiente se ha comprometido con los ciudadanos de su distrito a bajar recursos para educación, salud, infraestructura, deporte, cultura, seguridad y apoyos a proyectos estratégicos que permitan que la gente tengan mejores oportunidades, y mejor calidad de vida.

De esta manera la candidata expresó “yo les he dado mi palabra a la gente, a mis vecinos de este distrito de que conmigo no hay moches ni corrupción, que los recursos llegarán directamente a proyectos estratégicos, y vigilaré que el dinero no se quede en el camino, porque eso es un tema que nos lastima mucho, y los ciudadanos están hartos de ver como se desperdicia el dinero público, de como desaparece el recurso y al momento que se audita la obra, resulta que no hay obra, desde ahora les digo que conmigo no va a existir el moche”

Así mismo Calderón Hinojosa agregó que priorizará que el 30% del gasto federal se vaya al pequeño negocio para que todos esos negocios se hagan fuertes y puedan seguir brindando 9 de cada 10 empleos de nuestro país, y que esos trabajos puedan entonces ser mejor pagados.

Además recalcó que trabajará para hacer alianzas entre los grandes y los pequeños productores, “que los pequeños productores de nuestras tenencias vendan sus productos orgánicos, sin químicos, limpios a los restaurantes y hoteles de Morelia, brindando un valor agregado a los turistas que vengan y asegurando trabajo para las personas que viven en nuestras tenencias, ¡hay que producir local y consumir local para reducir el daño al medio ambiente! y con estas alianzas podremos lograr mejores condiciones de vida para los pobladores de nuestras tenencias” finalizó.