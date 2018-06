Toño García, de la mano de los campesinos para llevar su voz al Senado

En San Juan Itzicuaro, Toño García señaló que en estos últimos días recopilará la voz de todos, en especial del campo, para cosechar propuestas que mejoren la agricultura del estado.

MORELIA, MICHOACÁN, A 12 DE JUNIO DE 2018.- El Senado de la República, debe ser la tribuna para el campo, con acciones con impacto a corto y a largo plazo que beneficien a quienes trabajan de sol a sol la tierra michoacana, indicó Toño García Conejo, candidato a la Cámara Alta por la coalición Por México al Frente.

El abanderado de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) destacó que en estos últimos días de campaña captará todas las voces para depositarlas en la máxima tribuna de la nación.

“Voy a juntar todo su sentir, cada necesidad, para que se conviertan en iniciativas, propuestas y programas que ayuden al campo”, aseveró el contendiente al Congreso de la Unión.

En ese sentido, Toño García se comprometió para ser el candidato del campo y de su gente, reflejado en una legislación que reviva el campo a su esplendor.

“Yo soy es el candidato de los campesinos, no tengan duda, me la voy a jugar con ustedes”, refrendó el ex alcalde y ex diputado federal.

De igual forma, Toño García reiteró que no abandonará las comunidades rurales y tenencias de cada municipio de Michoacán o de Morelia.

“Michoacán vive de su campo, de su gente que nunca descansa para buscar lo mejor para sus familias. Bajo esa misma energía, así trabajaré en el Congreso de la Unión para que la tierra se cosechen grandes resultados de nuevo en el estado”, complementó el candidato perredista.